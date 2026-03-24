One Piece: Die explodierenden Popel von Mr. 5 sind kein CGI - so wurden sie hergestellt

Miss Valentine und Mr. 5 in One Piece Netflix Staffel 2.

One Piece geizt nicht mit absurden Figuren und noch wilderen Attacken. Ganz besonders skurril wirkt zum Beispiel Mr. 5, der explodierende Popel verschießt, und zwar auch in der Live Action-Adaption von Netflix. Dabei wurden die Popel aber nicht einfach per Computer generiert, sondern mit echten Props hantiert.

One Piece: So wurden die Popel von Mr. 5 in Staffel 2 inszeniert

Für alle, die One Piece schon kennen, ist es das Normalste auf der Welt. Für alle anderen: Ja, dieser Bösewicht hier schießt wirklich mit Popeln, die er sich gerade eben erst aus der Nase geholt hat. Treffen sie seine Gegner, explodieren den kleinen Schleimpfropfen.

In mehreren verschiedenen Interviews hat der Schauspieler hinter der Figur Mr. 5 aka Gem, der Camrus Johnson heißt, verraten, dass ein ausgefeilter Prozess hinter seinen Attacken steht. Er habe dafür eigens eine Technik perfektioniert, wie er bei einem Event auf dem roten Teppich zum Besten gibt.

Er habe beispielsweise extra darauf geachtet, dass sein kleiner Finger den längsten Fingernagel habe. Damit komme er dann besonders gut in die Nase, um zu popeln. Hatte er das begehrte Gut dann am kleinen Finger, wurde es mit einer geschmeidigen Bewegung des Zeigefingers zum Abschuss vorbereitet.

Was natürlich nicht ernstzunehmen, sondern eher mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist. Der Schauspieler scheint sich einen Scherz daraus gemacht zu haben, so viel Zeit und Energie in seine Popel-Technik investiert zu haben.

Die eigentlichen "Popel", die bei den Dreharbeiten dann verschossen wurden, sollen aus einer Mischung aus Silikon und klebrigem Gel hergestellt worden sein. Sie stammen also nicht aus dem Computer und sind CGI, sondern sozusagen echte Props.

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Mehr News zu One Piece findet ihr hier in diesen für euch verlinkten GamePro-Beiträgen:

Die zweite Staffel der Netflix-Verfilmung von One Piece ist seit Kurzem verfügbar und kommt größtenteils genauso gut an, wie es bei Staffel 1 der Fall war.

Staffel 3 wurde auch schon bestätigt und die Produktion sogar bereits gestartet. Ein Release könnte uns also gut und gerne schon nächstes Jahr ins Haus stehen. Spätestens sollte es aber 2028 der Fall sein. Allzu lange müssen wir also wohl nicht mehr warten.

Hättet ihr gedacht, dass Mr. 5 mit seiner Popel-Technik tatsächlich kleine Kügelchen verschießt?