One Piece: Dieser Charakter mit Teufelskräften hat nie sein wahres Aussehen gezeigt – und euch ist es womöglich nicht aufgefallen

Morgans hat seine wahre Gestalt nie gezeigt. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die Welt von One Piece steckt voller schräger Figuren. Von Gegenständen (Schwert, Hammer, Bazooka) mit Teufelsfrüchten bis hin zu intelligenten Tieren wie Tony Tony Chopper, Mr. 13 oder Miss Friday ist nahezu alles erdenkliche dabei.

Bei dieser riesigen Auswahl an abgedrehten Designs fällt es oft gar nicht auf, dass manche Figuren bis heute ihre wahre Gestalt nie gezeigt haben – wie etwa Morgans, der Präsident der Weltwirtschafts-Zeitung.

Spoilerwarnung! Habt ihr den Anime oder Manga bis zum Whole Cake oder Elban-Arc noch nicht gesehen/gelesen, befinden sich in den folgenden Abschnitten Spoiler zum erwähnten Charakter.

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Autoplay

Morgans Aussehen liegt an seiner Teufelsfrucht

Obwohl Morgans im Laufe der Geschichte von One Piece immer wieder auftaucht, hat er seine wahre Gestalt bisher noch nie gezeigt – weder im Manga noch im Anime.

Morgans ist nämlich kein sprechender Vogel oder humanoides Tierwesen, wie Chopper, sondern womöglich in Wirklichkeit ein Mensch. Schließlich wurde bereits bestätigt, dass Morgans Teufelsfrucht, die Vogel-Frucht (Modell: Albatross) ist.

Seine Teufelskräfte verleihen ihm daher das Aussehen eines Vogels in der Hybridform – ähnlich wie bei Lucci, die sich mithilfe der Katzen-Frucht (Modell: Leopard) in das namensgebende Tier verwandelt.

Morgans tauchte bereits vor neun Jahren auf

Morgans zeigte sich das erste Mal in der Geschichte von One Piece in Kapitel 860 (2017) während der Tee-Party von Big Mom Whole Cake Island, wo Sanji und Pudding verheiratet werden sollten.

Morgans trinkt mit Big Mom am Tag der Feier Tee. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Bei der Feier übergab er Big Mom ein Geschenk und erkundigte sich über das Tamatebako. Tamatebako ist eine kostbare Schatztruhe der Fischmenscheninsel, deren Inhalt mit Explosionskörpern ausgetauscht wurde.

Zwar hatte Morgans Zweifel daran, dass die Strohhüte lebendig von Whole Cake Island flüchten könnten, feuerte denn Trupp dann aber bei ihrere Flucht an.

Morgans weiß über die Existenz von Imu Bescheid

Nach den Geschehnissen auf Whole Cake Island war Morgans während und nach der Levely-Arc zu sehen, wie er über Ruffys Attentatsversuch auf Big Mom in seiner Zeitung berichtet und den Strohhut als “fünften Kaiser der Meere” bezeichnet.

Im Laufe des Wano Country-Handlungsbogens war Morgans dann zu sehen, wie er eine Bestechung der Weltregierung für das Verschleiern eines Vorfalls ablehnte und den Maulwurf der Weltregierung in seinem Unternehmen außer Gefecht setzte, als dieser ihn nach der Ablehnung angriff.

Danach nahm Wapol Kontakt mit Morgans auf, um über die Ermordung König Cobras von den Fünf Weisen und den geheimen Herrscher der Welt Imu zu berichten – ein Scoop, dem sich der leidenschaftliche Journalist nicht entgehen lassen konnte.

Im Austausch für die Informationen hat Morgans ihm dann bei sich Unterschlupf gewährt, damit Wapol sich vor der Weltregierung verstecken kann.

Morgans schreibt im Stile von Light Yagami aus Death Note über die Ereignisse auf Egghead. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Prinzessin Vivi befindet sich bei Morgans

Auch Vivi befindet sich aktuell auf Morgans Schiff und versteckt sich dort vor der Weltregierung – besonders deswegen, da es den Anschein hat, dass Imu und Co. es aufgrund ihrer Blutlinie zu Nefertari D. Lily auf sie abgesehen haben.

Da er aktuell mit Vivi unterwegs ist und von der Existenz von Imu weiß – dank Wapol – könnte sich der Journalist als eine weitaus wichtigere Nebenfigur in der Geschichte entpuppen als zuvor erwartet.

Dass dabei Morgans wahre Gestalt noch von Eiichiro Oda enthüllt wird, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Aber wie ist es bei euch?

Habt ihr euch jemals gefragt, wie Morgans eigentlich in Wirklichkeit aussieht und welche Rolle wird er, eurer Meinung, in der Geschichte von One Piece in Zukunft spielen?