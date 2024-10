Das neue One Piece-Special lässt Fans die grauenvolle Schlacht auf Marineford nochmal aus einer ganz anderen Sicht erleben

Ruffy steht auch im Marineford Arc wie üblich im Mittelpunkt - doch was ist mit den anwesenden Soldat*innen?

Wenn ihr noch nichts von der großen One-Piece-Pause gehört habt, dann werdet ihr spätestens vergangenes Wochenende am 20. Oktober 2024 bemerkt haben, dass anstelle einer neuen Folge ein Special mit dem Namen One Piece Fan Letter erschienen ist. Warum das Special abseits der Haupthandlung einen Blick wert sein könnte, verraten wir euch hier.

Achtung, Spoilergefahr! Wir stellen im folgenden Abschnitt die Folge grob vor und zeigen im Anschluss einen kurzen Ausschnitt daraus. Die Spoiler halten sich von daher in Grenzen, aber wir wollten euch für den Fall vorwarnen, falls ihr die Folge ganz ohne Vorkenntnisse schauen möchtet.

Das erwartet euch in One Piece Fan Letter

Die besondere Folge spielt zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung der Strohhutpiraten auf dem Sabaody-Archipel nach ihrer zweijährigen Trennung. Das Special spielt jedoch nicht aus der Sicht von Ruffy und Co., sondern aus der Perspektive von Personen, die nicht hinter dem sagenumwobenen One Piece her sind.

Allen voran ist ein junges Mädchen, das ein riesiger Fan von Nami ist und ihr unbedingt einen Brief verabreichen möchte.

In diesem Trailer könnt ihr sehen, was euch im ungefähr 30-minütigen Special erwartet:

0:41 One Piece Fan Letter ist eine Special-Episode, die das 25. Jubiläum des Animes feiert

Auch die Schlacht auf Marineford kommt im Rahmen des Specials nochmals vor – jedoch weder aus der Sicht der Strohhutpiraten noch aus der Perspektive von Namis Fan.

Hier tritt stattdessen ein Marinesoldat ins Rampenlicht, der die legendäre Schlacht aus einem ganz anderen Blickwinkel erlebt und nacherzählt.

User pewpiece hat den entsprechenden Ausschnitt bereits auf X, ehemals Twitter, geteilt:

Die Hintergründe zum Special

One Piece Fan Letter läutet die etwa 6-monatige Pause des One-Piece-Animes ein, der erst wieder im April 2025 weitergeht. In der Zwischenzeit erscheint ab dem 27. Oktober eine Neuauflage des Fischmenscheninsel Arcs mit dem Namen “One Piece Log: Fish-Man Island Saga“.

One Piece Fan Letter ist eine Spezial-Folge, die zur Feier des 25. Jubiläums des Animes produziert und ausgestrahlt wurde. Die erste Anime-Folge wurde nämlich am 20. Oktober 1999 im japanischen Fernsehen ausgestrahlt.

Ihr könnt One Piece Fan Letter auf Crunchyroll mit japanischem Originalton und deutschen Untertiteln schauen.

Habt ihr das Special schon geschaut und falls ja, wie hat es euch gefallen?