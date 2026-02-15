Dragon Ball-Fans können die Anime-Adaption des Moro-Arcs nicht abwarten und animieren ihn kurzerhand selbst

Da hat sich ein leidenschaftliches Hobby-Animationsteam einfach Moro von Dragon Ball Super noch vor dem Release von The Galactic Patrol geschnappt und ihn selbst animiert.

Myki Trieu
15.02.2026 | 06:33 Uhr

Late-Shift Studios hat den Look und die Ausstrahlung des Planetenfressers Moro perfekt getroffen. (© Toyotaro, Shueisha Moro-Fanzeichnung und -animation von Late-Shift Studios) Late-Shift Studios hat den Look und die Ausstrahlung des Planetenfressers Moro perfekt getroffen. (© Toyotaro, Shueisha / Moro-Fanzeichnung und -animation von Late-Shift Studios)

Zum 40. Jubiläum von Dragon Ball kündigte Toei Animation Dragon Ball Super: The Galactic Patrol an, das die Galactic Patrol Prisoner-Saga abdecken soll. Während Fans auf die offizielle Umsetzung warten, hat eine engagierte Gruppe von leidenschaftlichen Animateuren und Fans Moros Kampf gegen Vegeta bereits umgesetzt – und das sogar mit einer Vertonung!

Fan-Gruppe aus talentierten Animatoren animieren Moro aus Dragon Ball Super

Bei den führenden Köpfen hinter dem kleinen Fan-Projekt handelt es sich um Late-Shift Studios (via YouTube und X), einer kleinen Gruppe von Hobby-Animatoren, -Künstler*innen und Anime-Fans, die What If-Szenarien und generelle 2D-Animationen zu beliebten Anime-Serien – hauptsächlich Dragon Ball – produzieren.

Neuerdings haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, den Antagonisten und Planetenfresser Moro aus Dragon Ball Supers "Galactic Patrol Prisoner-Saga" selbst zu animieren und sogar eine Stimme zu verpassen.

Toei Animation hatte im Rahmen des 40. Jubiläums des Dragon Ball-Animes die "Enhanced Version" des bestehenden Animes und die Adaption der "Galactic Patrol Prisoner-Saga" in Form von Dragon Ball Super: The Galactic Patrol angekündigt.

Mehr zum Thema
Dragon Ball Super: The Galactic Patrol - möglicher Release, Streamingdienst und Story des neuen Animes im Überblick
von Myki Trieu
Video starten 2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

Da es jedoch noch keinen offiziellen Trailer zu Dragon Ball Super: The Galactic Patrol gibt, eignet sich natürlich die Fan-Animation von Late Shift Studios perfekt für die Vorstellung, wie die zukünftige Anime-Adaption aussehen könnte. 

“Was wäre, wenn Nail Kaplan Moro in Dragon Ball Super (Fan-Animation) sprechen würde? Wie ist eure Meinung zu diesem Fan-Casting?”

Am 9. Februar 2026 veröffentlichte das Team hinter dem Fan-Projekt den ersten kleinen Teaser zum Moro-Arc, in dem sie einen kurzen Ausschnitt von Vegetas Kampf mit Moro zeigen – aber nicht die Aktion, sondern das Resultat des Kampfes.

Fan-Animation mit gewünschten Synchronsprecher für den zukünftigen Antagonisten

Unter dem Beitrag listet das Team sowohl die X-Accounts  der beiden Künstler*innen allawati4 und callion_anm, als auch den Musik-Komponisten und YouTuber GladiusThemes auf. 

Außerdem wurde Moro vom englischen Synchronsprecher Neil Kaplan vertont – zumindest hatte sich das Team eine Tonspur aus einer seiner anderen Anime-Rollen für Moro geliehen.

Dragon Ball Super-Zeichner Toyataro zeigte uns schon vor 12 Jahren, wie Son Gohan als Super-Saiyajin 4 aussehen würde
von Jusuf Hatic
Dragon Ball-Spiel zeigt die krasseste Animation von Gokus Kamehameha und Fan entdecken im Hintergrund alle Kämpfer von Universum 7
von Jusuf Hatic
Dragon Ball-Fans scherzen über verheerenden Einfluss von Trunks' Zeitreise auf das Aussehen der Z-Krieger
von Jusuf Hatic

Neil Kaplan hatte auf X nach unzähligen Fan-Anfragen bereits Interesse an einer Sprecher-Rolle von Moro geäußert und Fans darum gebeten, dem verantwortlichen Studio deswegen zu schreiben.

Diese Fan-Animation sollte also dazu dienen, zu zeigen, wie sich der Antagonist mit der Stimme Kaplans anhören würde. Kaplan ist für seine Rollen als Madara Uchiha aus Naruto oder als zukünftige Synchronstimme von Figerland Garling aus One Piece bekannt.

Welchen deutschen Synchronsprecher würdet ihr gerne in der Rolle des Antagonisten Moro in der Anime-Adaption von Dragon Ball Super sehen?

