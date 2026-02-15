Dragon Ball-Fans können die Anime-Adaption des Moro-Arcs nicht abwarten und animieren ihn kurzerhand selbst

Late-Shift Studios hat den Look und die Ausstrahlung des Planetenfressers Moro perfekt getroffen. (© Toyotaro, Shueisha / Moro-Fanzeichnung und -animation von Late-Shift Studios)

Zum 40. Jubiläum von Dragon Ball kündigte Toei Animation Dragon Ball Super: The Galactic Patrol an, das die Galactic Patrol Prisoner-Saga abdecken soll. Während Fans auf die offizielle Umsetzung warten, hat eine engagierte Gruppe von leidenschaftlichen Animateuren und Fans Moros Kampf gegen Vegeta bereits umgesetzt – und das sogar mit einer Vertonung!

Fan-Gruppe aus talentierten Animatoren animieren Moro aus Dragon Ball Super

Bei den führenden Köpfen hinter dem kleinen Fan-Projekt handelt es sich um Late-Shift Studios (via YouTube und X), einer kleinen Gruppe von Hobby-Animatoren, -Künstler*innen und Anime-Fans, die What If-Szenarien und generelle 2D-Animationen zu beliebten Anime-Serien – hauptsächlich Dragon Ball – produzieren.

Neuerdings haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, den Antagonisten und Planetenfresser Moro aus Dragon Ball Supers "Galactic Patrol Prisoner-Saga" selbst zu animieren und sogar eine Stimme zu verpassen.

Toei Animation hatte im Rahmen des 40. Jubiläums des Dragon Ball-Animes die "Enhanced Version" des bestehenden Animes und die Adaption der "Galactic Patrol Prisoner-Saga" in Form von Dragon Ball Super: The Galactic Patrol angekündigt.

Da es jedoch noch keinen offiziellen Trailer zu Dragon Ball Super: The Galactic Patrol gibt, eignet sich natürlich die Fan-Animation von Late Shift Studios perfekt für die Vorstellung, wie die zukünftige Anime-Adaption aussehen könnte.

“Was wäre, wenn Nail Kaplan Moro in Dragon Ball Super (Fan-Animation) sprechen würde? Wie ist eure Meinung zu diesem Fan-Casting?”

Am 9. Februar 2026 veröffentlichte das Team hinter dem Fan-Projekt den ersten kleinen Teaser zum Moro-Arc, in dem sie einen kurzen Ausschnitt von Vegetas Kampf mit Moro zeigen – aber nicht die Aktion, sondern das Resultat des Kampfes.

Fan-Animation mit gewünschten Synchronsprecher für den zukünftigen Antagonisten

Unter dem Beitrag listet das Team sowohl die X-Accounts der beiden Künstler*innen allawati4 und callion_anm, als auch den Musik-Komponisten und YouTuber GladiusThemes auf.

Außerdem wurde Moro vom englischen Synchronsprecher Neil Kaplan vertont – zumindest hatte sich das Team eine Tonspur aus einer seiner anderen Anime-Rollen für Moro geliehen.

Neil Kaplan hatte auf X nach unzähligen Fan-Anfragen bereits Interesse an einer Sprecher-Rolle von Moro geäußert und Fans darum gebeten, dem verantwortlichen Studio deswegen zu schreiben.

Diese Fan-Animation sollte also dazu dienen, zu zeigen, wie sich der Antagonist mit der Stimme Kaplans anhören würde. Kaplan ist für seine Rollen als Madara Uchiha aus Naruto oder als zukünftige Synchronstimme von Figerland Garling aus One Piece bekannt.

Welchen deutschen Synchronsprecher würdet ihr gerne in der Rolle des Antagonisten Moro in der Anime-Adaption von Dragon Ball Super sehen?