Stardew Valley: Nach Update 1.7 ist nicht Schluss - Schöpfer stellt für die Zukunft weitere Inhalte in Aussicht

Stardew Valley feiert zehnjähriges Jubiläum und der Schöpfer und einstige Solo-Entwickler Concerned Ape plaudert aus dem Nähkästchen. Unter anderem auch darüber, wie es nach Update 1.7 weitergeht.

David Molke
15.02.2026 | 08:27 Uhr

Stardew Valley bekommt wohl noch eine ganze Weile lang neue Inhalte. Stardew Valley bekommt wohl noch eine ganze Weile lang neue Inhalte.

Gute Neuigkeiten: In recht naher Zukunft dürfte das Stardew Valley-Update 1.7 erscheinen. Aber es wird sogar noch besser, denn danach ist wohl immer noch nicht Schluss. Eric Barone aka Concerned Ape hat in einem Interview vor Kurzem verraten, dass wohl auch in der Zeit nach dem nächsten Update noch weiterhin neue Inhalte veröffentlicht werden sollen.

Die Zukunft von Stardew Valley sieht rosig aus

Der einstige Solo-Entwickler Concerned Ape hat sich schon lange Unterstützung gesichert, die ihm dabei hilft, die cozy Farming-Sim stetig weiter zu entwickeln. Und die neuen Ideen, was man noch hinzufügen könnte, reißen offensichtlich auch einfach nicht ab.

Video starten 1:27 Hier reist du mit Wohnwagen und Riesenhummel durch eine knuffige Welt - Cozy Caravan gibt es für Switch und PC

Im Gespräch mit IGN anlässlich des 10. Stardew Valley-Geburtstags berichtet Eric Barone davon, dass er sich im Gegenteil eher zügeln muss, nicht ewig an seinem Baby weiterzuentwickeln:

"Solange die Leute es immer noch spielen und es beliebt ist, werde ich wahrscheinlich auch noch weiterhin Updates dafür machen wollen. Die Sache ist aber die, dass ich nicht will, dass das Spiel zu sehr mit Content aufgebläht wird. [...] Ich will keine neuen Systeme mehr hinzufügen, aber ich habe das Gefühl, all die Dinge, die existieren, könnten noch ausgebaut werden."

In Stardew Valley basiert bekanntermaßen alles auf den Jahreszeiten und dem Ablauf der einzelnen Jahre. Aber nach einer Weile beginne alles mehr oder weniger von vorn, wie Eric Barone sagt:

"Es könnte also immer auch noch ein drittes Jahr an Festival-Varianten geben, ein viertes Jahr an Festival-Varianten. Es könnte mehr Dialoge geben. Ich könnte noch tiefer in all die Charaktere eintauchen."

Das sei auch einer der Gründe, warum er nicht besonders darauf aus sei, neue Charaktere einzufügen: Er habe das Gefühl, die bestehenden Figuren könnten alle noch etwas mehr Tiefe vertragen. Der Entwickler spiele immer mal wieder mit dem Gedanken, noch ein viertes Jahr an Dialogen für alle hinzuzufügen oder mehr Charakter-Zwischensequenzen einzubauen.

Solange er selbst noch Stardew Valley spiele, fallen ihm auch weiterhin neue Dinge ein, die noch hinzugefügt werden könnten. Das sei die größte Inspiration für neue Inhalte: Sachen, bei denen es einfach cool wäre, sie im Spiel zu haben, wie Concerned Ape erklärt. Mods sehe er sich eigentlich gar nicht an, aber manchmal würden Fan-Wünsche und Ideen mit seinen eigenen zusammenpassen.

Mehr Stardew Valley:
Stardew Valley-Update 1.7: ConcernedApe denkt über einen Farm Editor nach, mit dem ihr euer Hof-Layout anpassen könnt
von Samara Summer
Stardew Valley 1.7: Wer sind die neuen Romanzen? ConcernedApe hat vielleicht selbst schon vor 9 Monaten die Antwort verraten
von Maximilian Franke
Stardew Valley: Beim Wüstenfestival bekommt ihr eine unmögliche Quiz-Frage gestellt, aber die Antwort ist ganz einfach
von Maximilian Franke

Wie Stardew Valley in 10 Jahren aussehen könnte

Auf die Frage hin, was wohl in den nächsten zehn Jahren alles passiert, gibt Eric Barone ebenfalls sehr spannende Antworten: Er hofft, bis dahin Haunted Chocolatier veröffentlicht zu haben. Er hat auch einige Gedanken dazu, wie Stardew Valley in zehn Jahren aussehen könnte:

"In zehn Jahren wird es noch ein paar weitere Updates geben, die das Spiel noch mehr zu dem machen, was es sein soll."

Womöglich gibt es dann einen Farm-Editor und weitere Inhalte, die Stardew Valley noch zukunftssicherer machen. Vor allem sei Concerned Ape aber wichtig, dass sich sein Baby gewissermaßen selbst verwirklichen könne und immer mehr zu dem werde, was es sein soll.

Gleichzeitig bringt der Entwickler aber auch noch einen möglichen Nachfolger wie Stardew Valley 2 ins Spiel. Generell gebe es schon jetzt diverse Ideen, was noch alles mit der Marke Stardew Valley angestellt werden könnte. Wichtig sei dabei aber, dass das Ganze nie die Seele verliere und den Kern, der Stardew Valley ausmache.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft von Stardew Valley und wie fändet ihr ein Stardew Valley 2?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Stardew Valley: Nach Update 1.7 ist nicht Schluss - Schöpfer stellt für die Zukunft weitere Inhalte in Aussicht

vor 23 Stunden

Stardew Valley-Update 1.7: ConcernedApe denkt über einen Farm Editor nach, mit dem ihr euer Hof-Layout anpassen könnt

vor 2 Tagen

Stardew Valley 1.7: Wer sind die neuen Romanzen? ConcernedApe hat vielleicht selbst schon vor 9 Monaten die Antwort verraten

vor 4 Tagen

Stardew Valley Update 1.7: Alle bekannten Infos zum Release und mehr des großen Patches

vor 5 Tagen

Stardew Valley: Beim Wüstenfestival bekommt ihr eine unmögliche Quiz-Frage gestellt, aber die Antwort ist ganz einfach
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Die falsche Art von Sternchen: Starmie klingt in der französischen Pokémon-Vertonung anders wild

vor 24 Minuten

Die falsche Art von Sternchen: Starmie klingt in der französischen Pokémon-Vertonung anders wild
Stardew Valley: Nach Update 1.7 ist nicht Schluss - Schöpfer stellt für die Zukunft weitere Inhalte in Aussicht

vor 57 Minuten

Stardew Valley: Nach Update 1.7 ist nicht Schluss - Schöpfer stellt für die Zukunft weitere Inhalte in Aussicht
One Piece-Fan zeichnet Lysop im Gear 5-Look und das passt derart gut, dass Oda es im Manga benutzt hat   7  

vor einer Stunde

One Piece-Fan zeichnet Lysop im Gear 5-Look und das passt derart gut, dass Oda es im Manga benutzt hat
Dragon Ball-Fans können die Anime-Adaption des Moro-Arcs nicht abwarten und animieren ihn kurzerhand selbst

vor 2 Stunden

Dragon Ball-Fans können die Anime-Adaption des Moro-Arcs nicht abwarten und animieren ihn kurzerhand selbst
mehr anzeigen