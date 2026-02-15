Stardew Valley: Nach Update 1.7 ist nicht Schluss - Schöpfer stellt für die Zukunft weitere Inhalte in Aussicht

Stardew Valley bekommt wohl noch eine ganze Weile lang neue Inhalte.

Gute Neuigkeiten: In recht naher Zukunft dürfte das Stardew Valley-Update 1.7 erscheinen. Aber es wird sogar noch besser, denn danach ist wohl immer noch nicht Schluss. Eric Barone aka Concerned Ape hat in einem Interview vor Kurzem verraten, dass wohl auch in der Zeit nach dem nächsten Update noch weiterhin neue Inhalte veröffentlicht werden sollen.

Die Zukunft von Stardew Valley sieht rosig aus

Der einstige Solo-Entwickler Concerned Ape hat sich schon lange Unterstützung gesichert, die ihm dabei hilft, die cozy Farming-Sim stetig weiter zu entwickeln. Und die neuen Ideen, was man noch hinzufügen könnte, reißen offensichtlich auch einfach nicht ab.

Im Gespräch mit IGN anlässlich des 10. Stardew Valley-Geburtstags berichtet Eric Barone davon, dass er sich im Gegenteil eher zügeln muss, nicht ewig an seinem Baby weiterzuentwickeln:

"Solange die Leute es immer noch spielen und es beliebt ist, werde ich wahrscheinlich auch noch weiterhin Updates dafür machen wollen. Die Sache ist aber die, dass ich nicht will, dass das Spiel zu sehr mit Content aufgebläht wird. [...] Ich will keine neuen Systeme mehr hinzufügen, aber ich habe das Gefühl, all die Dinge, die existieren, könnten noch ausgebaut werden."

In Stardew Valley basiert bekanntermaßen alles auf den Jahreszeiten und dem Ablauf der einzelnen Jahre. Aber nach einer Weile beginne alles mehr oder weniger von vorn, wie Eric Barone sagt:

"Es könnte also immer auch noch ein drittes Jahr an Festival-Varianten geben, ein viertes Jahr an Festival-Varianten. Es könnte mehr Dialoge geben. Ich könnte noch tiefer in all die Charaktere eintauchen."

Das sei auch einer der Gründe, warum er nicht besonders darauf aus sei, neue Charaktere einzufügen: Er habe das Gefühl, die bestehenden Figuren könnten alle noch etwas mehr Tiefe vertragen. Der Entwickler spiele immer mal wieder mit dem Gedanken, noch ein viertes Jahr an Dialogen für alle hinzuzufügen oder mehr Charakter-Zwischensequenzen einzubauen.

Solange er selbst noch Stardew Valley spiele, fallen ihm auch weiterhin neue Dinge ein, die noch hinzugefügt werden könnten. Das sei die größte Inspiration für neue Inhalte: Sachen, bei denen es einfach cool wäre, sie im Spiel zu haben, wie Concerned Ape erklärt. Mods sehe er sich eigentlich gar nicht an, aber manchmal würden Fan-Wünsche und Ideen mit seinen eigenen zusammenpassen.

Wie Stardew Valley in 10 Jahren aussehen könnte

Auf die Frage hin, was wohl in den nächsten zehn Jahren alles passiert, gibt Eric Barone ebenfalls sehr spannende Antworten: Er hofft, bis dahin Haunted Chocolatier veröffentlicht zu haben. Er hat auch einige Gedanken dazu, wie Stardew Valley in zehn Jahren aussehen könnte:

"In zehn Jahren wird es noch ein paar weitere Updates geben, die das Spiel noch mehr zu dem machen, was es sein soll."

Womöglich gibt es dann einen Farm-Editor und weitere Inhalte, die Stardew Valley noch zukunftssicherer machen. Vor allem sei Concerned Ape aber wichtig, dass sich sein Baby gewissermaßen selbst verwirklichen könne und immer mehr zu dem werde, was es sein soll.

Gleichzeitig bringt der Entwickler aber auch noch einen möglichen Nachfolger wie Stardew Valley 2 ins Spiel. Generell gebe es schon jetzt diverse Ideen, was noch alles mit der Marke Stardew Valley angestellt werden könnte. Wichtig sei dabei aber, dass das Ganze nie die Seele verliere und den Kern, der Stardew Valley ausmache.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft von Stardew Valley und wie fändet ihr ein Stardew Valley 2?