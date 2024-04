One Piece: Die aktuelle Folge 1100 erobert kurzzeitig Platz 1 der besten Folgen des Anime

Wir gratulieren.

Seit 1999 versorgt uns Toei Animation regelmäßig mit neuen Folgen des Kult-Hits One Piece, während Eiichiro Oda parallel die Primärquelle, also den Manga, fortführt. Während wir im Verlauf der letzten Jahrzehnte schon viele Höhepunkte mit Ruffy und Co. miterleben durften, so sind wir damit noch nicht am Ende.

Gerade erst dieses Wochenende ist die Folge 1100 mit dem Titel "Kräfte auf anderem Niveau! Ruffy vs. Lucci!" erschienen, die aktuell Fans aus aller Welt begeistert. Auch uns hat die Folge gefallen, weswegen wir bereits darüber berichtet haben:

Kurzzeitig auf Platz 1 der IMDb-Charts

Folge 1100 kam so gut an, dass sie kurzzeitig den bisherigen Spitzenreiter vom Thron gestoßen hat. Der hatte diesen Platz nun doch schon mehrere Jahre für sich beansprucht. Das ist ein historisches Ereignis für Ruffy und seine Strohhutpiraten.

Mittlerweile hat sich Folge 484 mit dem Titel "Das Marine-Hauptquartier stürzt ein! Whitebeards Zorn!" jedoch wieder an die Spitze gekämpft. In dieser Episode hat Ruffy noch mit den aktuellen Ereignissen des Gipfelkrieges zu kämpfen. Wir reden hier von Auswirkungen, die nicht nur ihn, sondern den gesamten Anime betreffen.

Wir beobachten gespannt das Wettrennen der beiden Folgen um den ersten Platz der bestbewertetsten One-Piece-Episoden auf IMDb.

Neues Animations-Gewand für One Piece

Zurück bei Folge 1100 spielt diese bereits im neuen Egghead-Arc, in dem sich aktuell auch noch der Manga befindet. Wie auch der Wano-Arc zuvor profitiert auch dieser Arc von der aufgehübschten Animation, die Toei dem Anime verpasst hat.

Wenn wir nochmals auf die Top-Liste von IMDb schauen, dann fällt uns auf, dass die neue Animation auch bei den Fans gut ankommt. Episode 1100 ist nämlich nicht die erste Folge im neuen Stil, welche es auf die Liste geschafft hat.

Was haltet ihr von Folge 1100? Verdient sie eurer Meinung nach den ersten Platz?