One Piece: Eiichiro Oda gibt zu, dass er eine Sache nicht zeichnen kann, und das könnte verheerend fürs Finale werden

Auf Egghead Island ist einiges los.

Sowohl im Anime als auch im Manga befinden wir uns aktuell in der letzten großen Saga von One Piece, genauer im Egghead Arc. Im neusten Manga-Kaptiel geschehen Ereignisse, welche an ein vergangenes Interview mit Akira Toriyama und Eiichiro Oda erinnern.

Achtung: Ab dieser Stelle Folgen Spoiler zum aktuellen Manga-Stand von One Piece! Weiterlesen also auf eigene Gefahr.

Maschinen und Roboter sind die Schwäche von Eiichiro Oda

In der Diskussion mit dem Dragon-Ball-Schöpfer gab Oda nämlich an, dass er im Zeichnen von Maschinen und Robotern nicht gut sei. Als Grund dafür hat er seine mangelnden Kenntnisse angegeben. Weil er Meschinen nicht wirklich verstehe, könne er sie auch nicht perfekt zeichnen.

Klingt überraschend, oder? Bis zum aktuellen Zeitpunkt hat uns Oda schon die eine oder andere Maschine präsentiert, bei der diese Schwäche nicht aufgefallen ist. Hier denken wir unter anderem an Charakter Franky, der Teil der Strohhutpiraten ist. Nach dem Zeitsprung hatte er sich so stark aufgerüstet, dass er mittlerweile mehr Cyborg als Mensch ist.

Auch die Satelliten von Vegapunk sehen zum Teil Robotern ähnlicher als Menschen. Außerdem, wir erinnern an der Stelle nochmals an die Spoiler-Warnung, gibt es da noch den antiken Roboter, der gerade auf Egghead Island zum Leben erwacht ist.

Übrigens haben nicht alle Maschinen in One Piece zwingend einen wissenschaftlichen Hintergrund. Wir schauen uns dabei die monströsen Kreationen von Eustass Kid an, welche aus metallenem Schrott entstehen.

Was heißt das für das Finale?

Der antike Riesenroboter ist eine Kreation des antiken Königreichs, das vor 800 Jahren existierte. Professor Kleeblatt aus Ohara sprach dies das erste Mal schon von einiger Zeit im Manga und Anime an. Im leeren Jahrhundert wurde das Königreich ausgelöscht und seitdem versucht die Marine, dessen Existenz geheim zu halten, wenn nötig auch mit Gewalt.

Das verlorene Wissen über die Geschichte können mittlerweile nur noch die Porneglyphe verraten, die Ruffy und Co. gerade suchen. Vegapunk hat zumindest die Theorie, dass das antike Königreich eine weit fortgeschrittene Technologie hatte. Der antike Riesenroboter des letzten Kapitels ist ein Beweis dafür.

Wenn ihr in den Egghead-Arc im Anime starten wollt, dann könnt ihr das wie gewohnt über Crunchyroll oder neu (zumindest seit Januar) über Netflix.

Wenn also im Finale all die Geheimnisse gelüftet werden, könnte uns doch eine beachtliche Portion an Technologie erwarten, die sogar Egghead Island übertrifft. Wir sind gespannt, wie sich Oda dieser Herausforderung stellen wird.

Was haltet ihr vom neusten Kapitel? Habt ihr euch selbst schon Gedanken zum antiken Königreich gemacht?