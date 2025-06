One Piece-Leaks zum nächsten Kapitel zeigen zum ersten Mal das menschliche Gesicht eines bestimmten göttlichen Ritters und die Community fühlt sich veräppelt

Sogar Ruffy würde sich bei der Offenbarung von Gillinghams wahrem Gesicht veräppelt fühlen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Trotz der bevorstehenden einwöchigen Pause nach Kapitel 1151 des One Piece-Mangas hält sich Eiichiro Oda nicht zurück, wenn es um Wendungen, Enthüllungen und neue Schocks für die Fans geht.

Laut neuesten Leaks bereitet das kommende Kapitel nicht nur die Strohhüte auf einen der möglicherweise bedeutendsten Kämpfe ihres Lebens vor, sondern wirft auch ein völlig neues Licht auf einen bislang ganz anders dargestellten Charakter: den göttlichen Ritter Gillingham.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zum anstehenden 1151. Kapitel des One Piece-Mangas und der Elban-Arc.

Von ulkig zu hinterlistig – Gillinghams menschliches Gesicht verändert alles

Bereits am 3. Juni 2025 tauchten erste schriftliche Zusammenfassungen zu Kapitel 1151 auf. Nur zwei Tage später folgten geleakte Manga-Seiten, die in sozialen Netzwerken wie X und Reddit schnell die Runde machten.

Neben den Ereignissen rund um Zorro, Sanji, Ruffy, Chopper, Loki, Gaban sowie dem Chaos durch Imu und seine dämonische Riesen-Armee ging es auch um Gillingham in seiner Hybrid-Form zwischen Mensch und Bestie.

Denn zum ersten Mal zeigt Oda das menschliche Gesicht des göttlichen Ritters. Und das sorgt für ordentlich Wirbel.

Reddit-User TheoryFruits widmete der Enthüllung sogar einen eigenen Thread, um zu unterstreichen, wie radikal diese Wendung die Wahrnehmung von Gillingham verändert und gibt ihm den Spitznamen “Willingham” aufgrund seiner Erscheinung.

Bislang wirkte Gillingham auf viele Leser*innen wie eine elegante Randfigur, die zu Beginn etwas tollpatschig und ein wenig verschlafen (dank seiner Teufelskräfte) war, aber stets eine ruhige Ausstrahlung hatte. Fans erwarteten, dass der göttliche Ritter als Mensch eher ein älterer Mann mit Schnurrbart, vielleicht im Stil von Sommers, sei – jemand, dessen Äußeres zu seiner Drachen-Bestien-Form passen würde.

Eiichiro Oda scheint sich damit jedoch einen Streich erlaubt zu haben, denn Gillinghams wahres Gesicht gleicht nichts, was sich Fans vorgestellt hatten: Ein junger Mann mit kurzen, dunklen Haaren, spitzen Zähnen und einem schelmischem, fast hinterhältigem Grinsen.

Ein User beschwerte sich sogar scherzhaft darüber, dass Oda aufhören soll, die Mitglieder des göttlichen Ritterordens so attraktiv zu machen. Andere zeigten sich einfach fassungslos darüber, wie gut Gillinghams Design und Gesicht aussieht oder werfen sogar Theorien auf, ob er aufgrund der spitzen Zähne nicht doch eher zu den Fischmenschen gehört.

Vor allem aber herrscht in einem Punkt Einigkeit: Oda hat alle mit Gillinghams Drachen-Form an der Nase herumgeführt und Fans sind begeistert von seinem unerwarteten Aussehen.

Der Schein trügt: Gillingham ist offenbar alles andere als ruhig

Auch Gillinghams Verhalten in den geleakten Seiten spricht eine neue Sprache. Statt schlaftrunken herumzutaumeln oder gelassen zu wirken, tritt er nun als aktiver, sogar aggressiver Anführer der Traum-Monster auf Elban auf.

Mit seinem menschlichen Oberkörper und seinem Pferde-Unterkörper leitet er den Angriff der Traum-Monster und macht sich auf den Weg zu Jarul. Dabei zeigt er seine Zähne mit einem beinahe höhnischen Grinsen.

Diese Enthüllung könnte mehr verändern als nur das Design eines Charakters

Mit der Enthüllung von Gillinghams menschlichem Gesicht zeigt Oda erneut, wie er mit den Erwartungen der Fans spielt und sie sogar bewusst unterlaufen kann. Was wie ein komödiantischer und ulkiger, aber mächtiger Antagonist mit gefährlichen Teufelskräften wirkte, hat sich innerhalb weniger Panels zu einer boshaften, angriffslustigen und schelmischen Figur entwickelt, die Fans noch mehr begeistert.

Ob Gillingham nur ein Mensch mit spitzen Zähnen ist oder doch zu den Fischmenschen gehört, bleibt noch offen. Auch seine Kampfkünste wurden bisher noch nicht von Eiichiro Oda enthüllt. Es ist also zu erwarten, dass in den nächsten Kapiteln nach der Pause, Fans Gillingham in Aktion sehen werden – womöglich sogar im Kampf gegen einen der Strohhüte!

Wie ist eure Meinung zu Gillinghams Aussehen und worauf seid ihr am meisten gespannt in der Elban-Arc?