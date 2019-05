One Piece teast gigantisches Strohhut-Geheimnis an

One Piece ist ein Phänomen: Der Manga hält einen Weltrekord, aber auch die Anime-Serie fesselt unzählige Fans immer wieder vor den Bildschirm. Genau diese Fans rätseln aktuell, was es mit einem ganz speziellen Teaser auf sich hat. Jetzt wurde nämlich auch in der Serie etwas gezeigt, das bisher selbst im Manga noch nicht erklärt worden ist und die Fangemeinde in helle Aufruhr versetzt. Offenbar verbirgt sich hinter Monkey D. Ruffys Strohhut nämlich mehr, als es bisher den Anschein hatte: Ein geradezu gigantisches Geheimnis, im wahrsten Sinne des Wortes.

ACHTUNG, es folgen mögliche Spoiler zu One Piece!

One Piece teast wortwörtlich gigantisches Strohhut-Mysterium an

Worum geht's? Bereits der Titel der aktuellen Anime-Episode macht deutlich: In den dunklen Tiefen der heiligen Stadt von Mariejois aka Mary Geoise verbirgt sich ein mysteriöser und sehr großer Strohhut.

Klingt komisch, ist aber so: Wir sehen eine dunkel gekleidete Figur diverse Treppen hinabsteigen und schließlich vor einem riesigen Strohhut anhalten. Der befindet sich offenbar in einer Art Kühlkammer und sieht dem Strohhut, den Ruffy trägt, zum Verwechseln ähnlich.

Was hat Ruffy damit zu tun? Offenbar jede Menge: Die seltsame, schwarz gekleidete Figur mit der noch mysteriöseren Kopfbedeckung holt im Angesicht des Riesen-Strohhuts ein Wanted-Plakat von Ruffy aus der Tasche. Anscheinend vergleicht die Person den Strohhut des Piratenkapitäns mit dem, der hier im Keller liegt.

Fans zerbrechen sich den Kopf: Der riesige Strohhut wirft natürlich jede Menge Fragen auf. Die Fans rätseln, was das zu bedeuten hat und ob Ruffys Hut in direkter Verbindung zu diesem riesigen Pendant steht. Möglicherweise hat auch der ursprüngliche Besitzer Shanks etwas damit zu tun. Und wer ist überhaupt die mysteriöse Figur ganz in Schwarz?

Da auch der Manga bisher noch keine Antworten geliefert hat, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten. Bis dahin könnt ihr euch zum Beispiel mit One Piece: World Seeker oder Jump Force die Zeit vertreiben.

Was denkt ihr, dass es mit dem riesigen Strohhut auf sich haben könnte?

One Piece: World Seekler - Screenshots ansehen