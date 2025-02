Neues One Piece-Cover zeigt endlich die Farben eines mächtigen Charakters und ausgerechnet die Haarfarbe sorgt bei Fans für wilde Theorien

In One Piece sind die Charakter-Designs nicht dem Zufall überlassen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Leser*innen von One Piece werden vom Mangaka Eiichiro Oda regelrecht verwöhnt. Immer wieder gibt es bahnbrechende Enthüllungen über die Welt und deren Charaktere – seitdem die finale Saga mit dem Egghead Arc angefangen hat, umso mehr.

Das hat aber auch dazu geführt, dass sich ein Blick in jedes kleinste Detail von One Piece lohnt, um womöglich der nächsten großen Enthüllung auf der Spur zu sein. Ob deswegen auch die Analyse der Haarfarbe eines Charakters sinnvoll ist, wird sich noch herausstellen.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel geht es um das Aussehen eines wichtigen Charakters auf Elban. Wenn ihr euch noch nicht beim Arc befindet (beispielsweise wenn ihr lediglich den Anime schaut), werden euch Informationen vorweggenommen.

Erster Blick auf die Haarfarbe eines One Piece-Charakters

Der bekannte Leaker @pewpiece hat vor Kurzem die Community mit neuen Informationen zu One Piece versorgt. Anstelle von Spoilern zum nächsten Kapitel gab es das Cover vom 111. Manga-Band zu sehen:

Das ist auf dem Cover zu sehen: Demnach wird der 111. Band Ruffy und die restlichen Strohhutpiraten in ihrer neuen Elban-Bekleidung zeigen. Die Designs sind an die Riesen angepasst, die schon seit dem Beginn von One Piece in Wikinger-Montur durch die Meere reisen.

Ebenfalls auf dem Cover ist der Riese Loki zu sehen, mit dem Ruffy eine interessante Unterhaltung führt und der auf Elban oder danach wohl noch eine größere Rolle spielen wird. Sein Design ist im Manga schon länger bekannt, jedoch nicht seine Farben. Mangas sind im Gegensatz zu westlichen Comics in der Regel schwarz-weiß.

Es ist also das erste Mal, dass wir Loki in Farbe zu sehen bekommen und entsprechend seine rosafarbenen Haare. Ausgerechnet die sorgen für unterschiedliche Reaktionen und vor allem Theorien.

Theorien zum rosahaarigen Loki

“Royal Pink“: Der User @Lixogram teilt auf X die Theorie, dass die rosahaarigen Charaktere in One Piece königlichen Ursprungs sind. Neben Loki wären das Shirahoshi, Momonosuke, Rebecca, Reiju und Perona* (*zumindest dem Beinamen nach). Deswegen hat der User auch schon länger den ebenfalls rosahaarigen Koby im Visier.

Antike Waffe: Der X-User @rvsseldn spinnt die Theorie noch ein wenig weiter und zieht Parallelen zwischen den Charakteren, sodass am Schluss dabei herauskommt, dass es sich bei Loki um die dritte Antike Waffe Uranus handeln könnte.

Wie viel und ob die rosafarbenen Haare überhaupt etwas über den Riesen Loki aussagen, wird sich in den kommenden Kapiteln noch zeigen. Bei Oda würde uns ein größerer Zusammenhang allerdings nicht überraschen.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gefällt euch Lokis farbiges Design und schließt ihr euch den Theorien an?