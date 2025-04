One Piece-Fan erinnert uns mit einem einzigen Bild daran, dass wir immer noch weniger über das Haki-Design wissen, als uns klar ist

So cool wie hier sieht Haki in One Piece womöglich gar nicht wirklich aus. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Haki gehört potenziell zu den mächtigsten Fähigkeiten in der Welt von One Piece – nicht umsonst hatte Gol D. Roger es allein damit geschafft, zum König der Piraten zu werden. Da ist es nicht verwunderlich, dass besonders die Rüstungsform des Hakis in den Kämpfen von One Piece andauernd zum Einsatz kommt – so cool wie im Manga und Anime sieht es aber in der Realität vielleicht gar nicht aus.

One Piece-Bild zeigt: Haki kann unglaublich komisch aussehen

Setzt ein Charakter in One Piece nämlich Rüstungs-Haki ein, können wir sehen, wie die betroffenen Körperteile sich schwarz färben und beinahe wie Metall glänzen. Dieser coole Effekt scheint aber nur für uns als Leser*innen, bzw. Zuschauer*innen sichtbar zu sein.

0:30 Der Anime von One Piece geht bald weiter und feiert das mit offiziellem Trailer zum Egghead Arc

Autoplay

Tatsächlich hatte Ruffys Lehrmeister Rayleigh Haki nämlich bereits bei seiner Einführung als "unsichtbare Schutzschicht" beschrieben – entsprechend dürfte die schwarze Färbung also gar nicht wirklich sichtbar sein.

Wie komisch das dann wirklich aussehen dürfte, zeigt ein Fan-Artwork, das Ruffys Gear 4-Form statt mit der schwarzen Beschichtung mit Hautfarbe zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dieser visuelle Unterschied könnte auch erklären, warum Doflamingo während der Dressrosa-Arc Ruffy ausgelacht und einfach als riesigen Flummi bezeichnet hatte, als der Strohhut in dieser Szene zum ersten Mal in seiner Gear 4-Form zu sehen war.

Ist Haki wirklich unsichtbar oder nicht?

Klar ist auf jeden Fall, dass niemand in der Welt von One Piece Haki sehen kann, ohne es selbst zu beherrschen. Allerdings gibt es unter Fans einige Diskussionen dazu, ob Haki für andere Anwender*innen ebenfalls nicht sichtbar ist.

Das geht vor allem darauf zurück, dass Haki vor dem Zeitsprung in One Piece stets unsichtbar war und Rayleigh es eben auch so beschreibt. Erst nach dem Zeitsprung hat Eiichiro Oda angefangen, den schwarzen Look zu ergänzen.

Viele Fans legen das so aus, dass die Färbung nur dafür da ist, den Einsatz des eigentlich unsichtbaren Hakis irgendwie rüberzubringen – damit wir beim Lesen oder Zuschauen eben wissen, was vor sich geht. Das würde auch erklären, warum das Haki von Charakteren, das wir vor dem Zeitsprung nicht sehen konnten, danach auf einmal sichtbar war.

Andere argumentieren dagegen, dass das "Koka" genannte Härten einzelner Körperteile eine spezielle Form des Rüstungshakis sei und deshalb tatsächlich mit einer schwarzen Färbung des Körpers einher gehe.

So oder so sind die offiziellen Aussagen vage genug, um Interpretationsspielraum zu lassen. Aber unabhängig davon, ob Haki nun für andere Anwender*innen sichtbar ist oder doch nicht, dürfte vor allem Ruffys Form für die meisten Menschen in der Welt von One Piece höchst merkwürdig aussehen.

Wie steht ihr zu dieser jahrelangen Diskussion? Ist bestimmtes Haki sichtbar oder unsichtbar?