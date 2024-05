One Piece Kapitel 1116: Vegapunk verrät, wie Mother Flame, die antiken Waffen und das Ende der Welt zusammenhängen

Aktuell wird ein Geheimnis nach dem anderen in One Piece enthüllt.

Die Enthüllungen zu den größten Geheimnissen aus One Piece nehmen kein Ende. Ersten Leaks zufolge wird es auch in Kapitel 1116 einige Überraschungen für die Strohhutbande geben. Dieses Mal erfahren wir, was hinter der Mother Flame steckt.

Außerdem wird eine Piratengruppe, die bislang sonst so heldenhaft wirkte, als tatenlos abgestempelt. GamePro fasst euch zusammen, was ihr in Kapitel 1116 erwarten könnt.

Achtung, es folgen Spoiler! Im folgenden Kapitel gehen wir auf die Leaks aus Kapitel 1116 ein. Es gibt neue Informationen zur Mother Flame. Zudem gehen wir auf die vorherigen Kapitel und deren Enthüllungen ein. Solltet ihr noch bis zum offiziellen Release des Kapitels warten wollen oder ältere Kapitel nachholen müssen, könnt ihr diesen Artikel später zur Erklärung zurate ziehen.

Die Mother Flame hängt mit einer der Antiken Waffen zusammen

Was ist die Mother Flame? Durch Dr. Vegapunk wussten wir bereits, dass die Mother Flame eine von ihm geschaffene Energiequelle ist. Sie wird in einem Tank gezüchtet, den die Weltregierung um jeden Preis schützt. Jetzt wissen wir auch, wieso sie so versessen darauf ist, die Energiequelle zu halten.

Die Mother Flame wird für eine der Antiken Waffen genutzt, die sich im Besitz der Weltregierung befindet. Dabei muss es sich um die letzte verbleibende Waffe Uranus handeln. Bei Pluto und Poseidon wissen wir nämlich, was dahintersteckt und wo sie sich befinden.

Was ist das für eine Antike Waffe? Mit Uranus ist es Imu möglich, ganze Inseln zu zerstören. Beim Einsatz der Antiken Waffe feuert sie Strahlen aus dem Himmel herab, die ganze Inseln zerstören. Eine so mächtige Waffe braucht eine entsprechende Energiequelle. Die Weltregierung hat wohl entdeckt, dass sich die Mother Flame bestens dafür eignet.

Da Dr. Vegapunk seine Technologie nicht gerne für militärische Zwecke einsetzt, wollte er die Mother Flame für sich behalten. Doch die Weltregierung schaffte es, einen Teil der Mother Flame zu stehlen und als Treibstoff für die Antike Waffe zu nutzen.

Mit der Antiken Waffe will die Weltregierung die Welt im Ozean versinken lassen. Nach jeder Zerstörung steigt der Meeresspiegel nämlich an.

Was verrät Dr. Vegapunk noch? Es gibt viele Mysterien zum Verlorenen Jahrhundert, die noch nicht aufgelöst wurden. Doch es gibt eine Piratengruppe, die all diese Geheimnisse enthüllt haben soll. Dabei handelt es sich um Gol D. Roger und seine Piratencrew.

Die Piratenbande landete auf Laugh Tale und entdeckte dort den Schatz, den Joy Boy aus dem Verlorenen Jahrhundert zurückließ. Womöglich haben sie dort alles erfahren, was es über diese 100 Jahre zu wissen gibt. Doch sie hatten nicht die Absicht, ihr Wissen mit der Welt zu teilen.

In einer weiteren Sequenz ist Rayleigh zu sehen, der Teil dieser Crew war. Er ist betrunken und ärgert sich über Dr. Vegapunk, weil er den Spaß der jungen Pirat*innen nicht verderben soll.

Was denkt ihr: Welche weiteren Geheimnisse könnte Dr. Vegapunk noch enthüllen?