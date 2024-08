One Piece Kapitel 1122-Leak: Ruffy muss bald vielleicht gegen einen seiner ältesten und engsten Freunde antreten

One Piece-Held Ruffy könnte bald einem seiner Freunde von früher gegenüberstehen.

Es dauert nicht mehr lange, bis das neueste Kapitel des One Piece-Mangas erscheint. Kapitel 1122 wirft jetzt schon durch Leaks seine Schatten voraus und diese Leaks enthalten unter anderem eine sehr spannende Andeutung, die uns womöglich einen äußerst ungewöhnlichen Kampf beschert. Wenn wir die Zeichen richtig deuten, könnte der Anführer der Strohhut-Piratenbande Monkey D. Ruffy demnächst gegen seinen alten Freund Koby kämpfen müssen.

ACHTUNG, es folgen mögliche SPOILER zum One Piece-Manga!

Kapitel 1122-Leak: Noch vor dem One Piece-Finale könnte es Ruffy mit Koby zu tun bekommen

Darum geht's: In wenigen Tagen erscheint das One Piece-Manga-Kapitel 1122. Die Inhalte der neuesten Ausgabe sind wie üblich bereits weitestgehend geleakt und halten nicht nur haufenweise coole Kämpfe, spannende Hintergrundinfos und gigantische Haki-Explosionen bereit, sondern auch einige mysteriöse Andeutungen. Wie zum Beispiel die rund um Koby.

Koby will Ruffy stoppen: In Kapitel 1122 sehen wir unter anderem Koby im Marine-Krankenhaus, wie er sich an seine Gespräche mit Ruffy erinnert. Die beiden hatten vor längerer Zeit bereits erörtert, was es bedeutet, der Piratenkönig zu sein. Koby hat es sich offenbar in den Kopf gesetzt, Monkey D. Ruffy aufzuhalten und erklärt, er werde seinem Traum ein Ende bereiten (via: Twitter).

Das klingt natürlich nach einem Kampf und danach, als würden Koby und Monkey D. Ruffy irgendwann demnächst in einer Konfrontation aufeinander treffen. Wie und wann, lässt sich natürlich jetzt noch nicht sagen.

Aber viele Fans zerbrechen sich jetzt schon genau darüber den Kopf und rätseln, ob Koby es wirklich mit Ruffy aufnehmen könnte. Manche sehen dafür komplett schwarz, während andere Koby bescheinigen, eine unglaublich rasante Entwicklung hingelegt zu haben. Sie glauben, dass er womöglich durchaus auf einem Level mit Ruffy oder zumindest der neue Garp sein könnte.

Wer ist Koby nochmal? Der gutherzige und liebenswürdige Koby wurde von Ruffy schon ganz am Anfang seiner Reise entdeckt und befreit. Dank Ruffy konnte Koby überhaupt erst der Marine beitreten und so seinen Traum verwirklichen. Aber seitdem stehen sich die beiden Freunde natürlich eigentlich auf entgegengesetzten Seiten gegenüber und viele Fans fragen sich immer noch, ob Kobys Spezialeinheit sich irgendwann noch den Strohhutpiraten anschließt. Es gibt sogar Fan-Theorien, dass Koby Ruffy zum One Piece führt.

Last, but not least könnte Koby sogar im großen Finale eine extrem wichtige Rolle spielen. Das könnte zumindest bereits in einem Panel des Manga-Kapitels 1121 angedeutet worden sein. Viele Fans sehen in der Doppelseite nämlich bereits die Gegenüberstellung der Kämpfer, die sich in der letzten großen Schlacht jeweils gegenüber stehen. Falls sie Recht behalten sollten, würde Ruffy nicht gegen Imu, sondern Blackbeard antreten und es stattdessen Koby mit Imu zu tun bekommen.

Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass Koby wirklich irgendwann noch gegen Ruffy kämpft oder dass sich die beiden zusammenraufen?