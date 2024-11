"Habe Respekt vor Ruffy verloren." One Piece-Kapitel 1131 sorgt für gespaltene Meinung und Diskussionen darüber, ob Ruffy ein Held ist oder nicht

Ruffy wundert sich, warum das überhaupt ein Thema ist. Er ist schließlich ein Pirat! (Bild: © Eiichiro Oda / Toei Animation, Shueisha)

Der One Piece-Manga befindet sich aktuell in der Elban-Arc. Hier hat Eiichiro Oda auch neue Charaktere vorgestellt, darunter den Riesen Loki. Der hat sogar von Ruffy fast eins auf die Rübe bekommen und das, obwohl der Strohhut wusste, dass der Kämpfer sich nicht wehren konnte.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird das neueste One Piece-Kapitel 1131 besprochen. Solltet ihr bisher nicht so weit gelesen haben, werden euch einige Dinge vorweggenommen.

Ruffy greift Loki an, obwohl der Riese angekettet ist

In Kapitel 1131 des One Piece-Mangas kommt es zu einem Gespräch zwischen dem angeketteten Loki und Ruffy. Dabei versucht der verfluchte Prinz, den Strohhut mit einer passiven Bedrohung in die Enge zu treiben und ihn dazu zu bringen, ihn von seinen Ketten zu befreien.

Ruffy bleibt anfangs cool. Aber als Loki anfängt, Shanks zu verspotten, holt der Strohhut ohne zu zögern in seiner Gear 4-Form zum Schlag aus und verfehlt Lokis Kopf nur knapp, da dieser mit einer leichten Bewegung ausgewichen ist.

Das führt dazu, dass einige Fans der Serie ihren Respekt vor Ruffy verloren haben. Obwohl Loki nicht gerade als ein vertrauensvoller Genosse vorgestellt wurde und noch dazu schlecht über Shanks redet, haben viele nicht mit der gewaltsamen Reaktion gerechnet. Schließlich ist Loki in seinem angeketteten Zustand wehrlos und der Kampf zwischen den beiden wäre in diesem Fall nicht fair.

Ruffys “ehrenlose” Tat erinnert Fans daran, dass er ein Pirat ist

X-User @Geo_AW hat in einem Beitrag seine Enttäuschung über Ruffys Verhalten geäußert und damit die Diskussion ins Rollen gebracht.

Geo_AW hat seine starke Meinung zu Ruffys Schlag in Kapitel 1131. (Bild: X-Beitrag von Nutzer*in @Geo_AW mit einem Manga-Ausschnitt von One Piece.)

Diese Aussage scheint die One Piece-Community zu spalten, denn während einige zustimmen, sind andere Leser und Leserinnen der Mangareihe anderer Meinung. In ihren Augen hat die Szene nur daran erinnert, dass Ruffy kein Held, sondern ein Pirat ist. Außerdem hätte Loki den Schlag ihrer Meinung nach verdient, da er immerhin über das Vorbild des Strohhut-Piraten hergezogen ist.

User @gammaboi21 fast das relativ gut unter dem Beitrag zusammen:

“Ruffy ist kein Held oder der klassische nette Typ. Er hat nie wirklich Barmherzigkeit gezeigt oder sich galant benommen, außer es war etwas, das ihm gefallen hat oder jemand, den er respektiert. Am Ende ist er ein Pirat und folgt seinen eigenen Regeln!”

Den Großteil der Fans scheint es also nicht sonderlich schockiert zu haben, dass der Strohhut ohne zu zögern dem Riesen eins auf die Rübe geben wollte, wobei der restliche Teil mehr Fairness und Ehre vom Protagonisten von One Piece erwartet hat.

Am Ende des Tages wird Ruffy immer nur seinem Herzen folgen und nach seinen eigenen Regeln spielen. In diesem Fall hatte Loki über jemanden gespottet, der Ruffy am Herzen liegt und das lässt der Strohhut nicht lange auf sich sitzen – da ist ihm der wehrlose Zustand von Loki auch egal!

Wie ist eure Meinung zu dem Thema und erinnert ihr euch noch an weitere fragwürdige Momente von Ruffy, die euch an seinem "Heldenstatus" zweifeln lassen?