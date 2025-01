One Piece-Manga enthüllt Kräfte einer neuen Teufelsfrucht im kommenden Kapitel und die kann es sogar mit einem der mächtigsten Riesen aufnehmen

Oda weiß, wie er eine Teufelsfrucht eindrücklich einführen kann. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Während der Anime von One Piece sich gerade im Egghead Arc in einer längeren Pause befindet, geht es beim Manga mit dem Elban Arc weiter. In diesem besuchen Ruffy und die restlichen Strohhutpirat*innen die Insel der Riesen und lernen viel über die Weltgeschichte.

In den aktuellen Kapiteln sorgen zwei verhüllte Figuren für besonders viel Aufsehen und Kapitel 1137 bringt in dieser Hinsicht etwas mehr Licht ins Dunkel.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel gehen wir auf Leaks zu Kapitel 1137 ein. Wenn ihr das Kapitel selbst lesen wollt (oder gar lediglich den Anime schaut), solltet ihr lieber nicht weiterlesen.

So heißt die neue Teufelsfrucht aus Kapitel 1137 und diese Person hat ihre Kräfte

Gemäß den Leaks zu Kapitel 1137 werdet ihr mehr von den beiden verhüllten Charakteren sehen, die frisch auf Elban angekommen sind. Und zwar nehmen sie Loki ins Verhör. Dafür versetzt die Frau, deren Gesicht einbandagiert ist und die auf den Namen Gunko hört, Loki kräftige Schläge mithilfe von Pfeilen.

Diese Pfeile stellen sich als die Kräfte ihrer Teufelsfrucht heraus, die übersetzt Pfeil-Frucht heißen dürfte. Die Besitzerin der Teufelskräfte ist Gunko.

Mithilfe der Pfeil-Frucht schießt sie Pfeile aus ihren Gliedmaßen, die ihre Angriffe lenken und auf irgendeine Art und Weise verstärken. Gleichzeitig soll sie während einer Szene sogar auf schwebenden Pfeilen laufen können, die sie zuvor in der Luft manifestiert hat.

Im ersten Moment wirkt die Teufelsfrucht sehr stark, was vor allem an der Tatsache liegt, dass ihre Kräfte nicht genau definiert scheinen. Zum Beispiel gehen die Kräfte der Tatzen-Frucht von Kuma ebenfalls über die Vorstellungskraft, die mit ihrem Namen einhergehen, hinaus.

6:00 One Piece feiert den Release von Band 109 mit einem emotionalen Video über Bonney und Kuma

Ob die Pfeil-Frucht ebenfalls so vielfältig ist, wird sich bestimmt noch herausstellen. Es ist aber beachtlich, dass Gunko damit selbst einen angsteinflößenden Gegner wie Loki vermöbeln kann.

Eine weitere Fähigkeit der Pfeile soll sein, die Handschuhe und Stiefel von Gunko zu vergrößern, um ihren Gegner zu verletzen. Hier stellt sich die Frage, ob sie das bewusst lenkt, oder ob die Pfeile das übernehmen, um die Angriffe automatisch so stark zu machen, dass sie ihr Gegenüber verletzen.

Den Grund für die Stärke von Gunkos Pfeilen soll sie ebenfalls bereits in Kapitel 1137 liefern. Und zwar würden die Pfeile die Richtung ihrer Zukunft bestimmen beziehungsweise ihre Gewalt ankündigen, die nicht mehr verhindert werden könne.

Wir bleiben gespannt, wie sich die Kräfte der Pfeil-Frucht in Zukunft zeigen werden. Bis dahin heißt es aber, die Leaks wie immer mit Vorsicht zu genießen und auf den offiziellen Release von Kapitel 1137 am 26. Januar 2025 zu warten.