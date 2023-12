Wer wird das zehnte Mitglied der Strohhut-Piraten? Eine neue One-Piece-Theorie stellt alles auf den Kopf

Das 10. Mitglied der Strohhüte könnte die gesamte Handlung auf den Kopf stellen. (Quelle: Crunchyroll / Toei Animation)

Mehr als 26 Jahre ist es her, dass die Geschichte von One Piece begonnen hat. Am 19. Juli 1997 brach Strohhut Ruffy auf, um König der Piraten zu werden. Und schon in diesem ersten Mangakapitel legte er fest, dass seine Crew mindestens zehn Leute” stark sein sollte.

1.099 Kapitel oder 1.084 Anime-Episoden später sind neun weitere Mitglieder hinzugekommen, die ihr im obigen Bild sehen könnt (Stand: 29. November 2023). Doch wer wird das zehnte Mitglied der Strohhut-Piraten?

Zwar gibt es immer wieder Theorien, wonach beispielsweise das Schiff ‘Thousand Sunny’ ebenfalls als Crewmember gezählt wird, das hält One-Piece-Fans aber nicht davon ab, weiter über andere potenzielle Neuzugänge zu spekulieren.

Yamato kristallisiert sich hier bei vielen als aussichtsreiche Kandidatin heraus, doch im Zuge der derzeitigen Handlung im Manga wird ein weiterer und eigentlich abwegiger Charakter ins Spiel gebracht.

Weil es hier um die aktuelle Manga-Handlung geht, steht hier die obligatorische Spoilerwarnung - lest nicht weiter, wenn ihr nicht auf aktuellem Mangastand (Kapitel 1.099) seid!

Für diejenigen, die jetzt noch hier sind: Holt euer Popcorn und schnallt euch an, denn diese Theorie zum 10. Strohhutmitglied scheint auf den ersten Blick so absurd, dass man sie gar nicht erst glauben will.

Und doch sind bei genauem Lesen des Mangas einige Parallelen und vermeintliche Beweise zu finden, die der Idee mehr Glaubwürdigkeit verleihen als zunächst angenommen.

Die Rede ist von Marineadmiral Kizaru, der derzeit als einer der Antagonisten auf Egghead mit Ruffy kämpft – aber wie lange noch?

Denn wie ein Reddit-Beitrag zu den Kapiteln 1.089 und 1.090 aufzeigt, könnte der früher als Borsalino bekannte Admiral vor einer charakterlichen Kehrtwende stehen.

Kizaru selbst bezeichnet sich hier als “nur ein Rädchen in der Maschinerie” oder als ”willenloser Diener der Arbeit”; je nachdem, ob wir die sinngemäße oder wörtliche Bedeutung der Kanji-Schriftzeichen nehmen.

Diese Aussage deutet darauf hin, dass der drei Meter große Marineadmiral selbst keinerlei eigene Träume hat, die er verwirklichen will. Gerade dieser Aspekt ist jedoch ein zentraler Bestandteil der One-Piece-Welt. Nahezu jeder verfolgt seine eigenen Ziele, ob das nun das Finden des One Piece oder das Lüften der Geheimnisse rund um das verlorene Jahrhundert ist.

Nur Kizaru hat wohl keine Träume, die ihm am Herzen liegen. Wie der Reddit-Beitrag weiter ausführt, hat er allerdings ein Ideal: Er will unbedingt gegen Menschen kämpfen, die “für ihre Überzeugung einstehen”.

Warum ist das so? Der Theorie zufolge sieht Kizaru in solchen Personen das genaue Gegenteil von sich. Durch solche Duelle hofft er herauszufinden, was es bedeutet, von ganzem Herzen an etwas zu glauben.

Zusätzlich wird erwartet, dass der Admiral den noch laufenden Zweikampf mit Ruffy verliert. Passenderweise hat der Strohhutkapitän jüngst seine Teufelsfruchtkraft erweckt und läuft in seiner Gear-5-Form als ‘Nika, der Krieger der Befreiung’ außer Rand und Band.

Ruffy könnte mit dem Kampf Kizaru also buchstäblich von seiner Ziellosigkeit befreien und dadurch als zehntes Mitglied zu den Strohhut-Piraten stoßen – mit dem Ziel, Ruffy zum Piratenkönig zu machen.

Denn Ruffys Kameraden eint nicht nur der Wunsch, mit ihrem Kapitän das One Piece zu finden, sondern auch ihre eigenen Ziele, Träume und Hoffnungen. Wo, wenn nicht hier, könnte Kizaru seine Ziellosigkeit beenden?!

Das neue Mitglied der Blackbeard-Piraten als perfektes Spiegelbild

Als potenziell finaler Gegner und Spiegelbild zu Ruffys Strohhut-Piraten gilt Blackbeards Piratenbande, die bereits zehn bekannte Mitglieder umfasst. Für ein ausgeglichenes Duell fehlt den Strohhüten also noch eine Person.

Zudem ist der neueste Zuwachs der Blackbeard-Piraten ebenfalls ein Ex-Admiral: Kuzan ist vor Kurzem dazugestoßen, obwohl er lange Zeit als einer der Marineoffiziere mit einem intakten Moralkompass galt.

Wenn ein solcher Mann ausgerechnet zu einer der rücksichtslosesten Piratenbanden wechselt, könnte Oda das als Spiegelbild zu Kizaru geplant haben.

Geht Kizaru den umgekehrten Weg von Kuzan? (Quelle: Crunchyroll / Toei Animation)

Kizaru hingegen würde als einer der gefürchtetsten Admiräle eben zu der Piratencrew gehen, die im One-Piece-Universum heldenhaft gefeiert wird – ob sie diesen Status auch wollen, steht auf einem anderen Blatt.

Ein weiteres Spiegelbild: Nach dem Skypeia-Arc war Kuzan derjenige, der den Strohhüten half, indem er sie fliehen ließ und erst im Anschluss auf Water Seven sowie Marineford zu einem bedeutenden Gegner wurde.

Auch hier ginge Kizaru den umgekehrten Weg: Sowohl auf Sabaody als auch auf Marineford war der Admiral einer der stärksten Gegenspieler, der nun den Strohhüten auf oder nach Egghead helfen wird.

Warum Kizaru das tun sollte? Mit Vegapunk und Sentomaru soll er zwei Menschen töten, die dem Begriff ”Freunde” für ihn wohl noch am nächsten kommen. Wenn Ruffy das verhindern kann, gäbe es gute Gründe, sich bei ihm zu revanchieren.

Kizaru als 10. Mitglied der Strohhüte – was haltet ihr von dieser Theorie? Oder habt ihr euch schon auf jemand anderes festgelegt?