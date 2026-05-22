Dragon Ball Super-Zeichner Toyotaro hat in einem wichtigen Manga-Panel Son Gohan vergessen und die Community scherzt darüber, wie die anderen den Saiyajin zurückgelassen haben

Ups! Da hat Toyotaro wohl in der ersten Version des Mangas einen Fan-Liebling einfach vergessen. (© Akira Toriyama, Toyotaro, Shueisha / Toei Animation)

Das Turnier der Kraft gehört bis heute zu den beliebtesten und spektakulärsten Arcs von Dragon Ball Super – besonders der Kampf zwischen Universum 7 und 11 rund um Son Goku und Jiren begeistert Fans noch immer.

Viele freuten sich außerdem darauf, neben Goku und Vegeta auch die anderen Z-Fighter wieder in Aktion zu sehen. Umso lustiger fanden es Fans, dass Toyotaro ausgerechnet in diesem Arc Son Gohan einmal vergessen hat zu zeichnen.

Son Gohan fehlt in einem kleinen Manga-Panel und das ist Fans nicht entgangen

Nach den mühsamen Kämpfen im Turnier waren der Gott der Zerstörung Beerus, sein Engel Whis und alle anderen 11 Teilnehmer*innen von Universum 7 wieder auf dem Weg zurück in ihr eigenes Universum – allerdings ohne Son Gohan.

In einem X-Beitrag macht Dragon Ball-Fan und User DB_Simplemente noch einmal auf den kleinen Fehler des Dragon Ball Super-Mangakas und -Künstlers Toyotaro aufmerksam und teilt das betroffene Manga-Panel, das (fast) alle Kämpfer*innen zeigt:

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Zu sehen sind in dem kleinen Manga-Panel nur Beerus, Whis, Son Goku, Vegeta, Monaka, Piccolo, Muten Roshi, Krillin, Shin (Kaioshin), Tenshinhan, Freezer, C17 und C18. Von Son Gohan fehlt jedoch jegliche Spur.

Toyotaro hatte vermutlich unter Zeitdruck den Fan-Liebling und starken Saiyajin einfach vergessen oder es schlicht nicht mehr geschafft ihn zu zeichnen.

Besonders auffällig ist nämlich die große Lücke zwischen Tenshinhan, Vegeta, Piccolo, C17 und Krillin, die sich perfekt für Son Gohan eignen würde.

2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

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Der Flüchtigkeitsfehler wurde später behoben

Der Flüchtigkeitsfehler von Toyotaro war jedoch nur in der ersten digitalen Fassung des Dragon Ball Super-Mangas zu sehen und wurde mit der späteren Printausgabe von Band 9 behoben. Auch die aktuelle digitale Online-Version zeigt die vollständige Gruppe, anstelle eines fehlenden Son Gohans.

Die korrigierte Version könnt ihr hier sehen – und das sogar in Farbe:

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Community scherzt darüber, wie Son Gohan zurückgelassen wurde

Unter dem Beitrag von DB_Simplemente fragen sich Fans scherzhaft, wie es wohl in der Geschichte dazu gekommen ist, dass Gohan zurückgelassen wurde und wie er reagiert hätte.

Darunter gibt es etwa Fan-Vorstellungen wie ChiChi oder Videl auf das Verschwinden von Son Gohan reagiert hätten oder Gohan sich selbst darüber wundert, dass er zurückgelassen wurde.

Aber in den Kommentaren wird eines ganz deutlich: Es ist gar nicht so unrealistisch, dass Son Goku seinen eigenen Sohn im göttlichen Reich aus Versehen zurücklassen würde.

Hier sind drei Beispiele aus dem Kommentarbereich:

“Goku: Hm…. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas vergessen haben... Gohan (in der leeren Dimension): Hallooooo… IST DA IRGENDWER???” Von X-User BlasterMasterG2

“Videl : Hey Goku, wo ist eigentlich Gohan? Goku: OH NEIN! ICH HABE MEINEN SON IN DER ARENA VERGESSEN! CHICHI WIRD MICH UMBRINGEN!“ Von X-User CinderaceClub

“Der ist bei den Universum 6-Saiyajins geblieben.” Von X-User HurtsonaPerc

Abseits der Anmerkungen zur Situation von Son Gohan sind die meisten Fans darüber verwundert, dass Muten Roshi in dem Manga-Panel fliegen kann. Schließlich sollte er das gar nicht können, aber die Erklärung ist simpel.

Beerus und Whis bringen die Kämpfer*innen in dem Ausschnitt zurück in das Heimat-Universum. Muten Roshi fliegt hier also nicht selbst, sondern wird schlichtweg von einem der beiden mächtigen Gottheiten “transportiert”.

Habt ihr den Dragon Ball Super-Manga gelesen und wie sehr freut ihr euch auf die Rückkehr des Animes mit der Adaption des Galactic Patrol-Arcs?