"Er wird missverstanden": ConcernedApe erklärt, warum Clint als neuer Heiratskandidat in Stardew Valley eine Chance auf Glück verdient hat

Im Stardew Valley Update 1.7 kann Clint geheiratet werden. In der Community genießt der Schmied allerdings keinen so guten Ruf, was laut Entwickler Concerned Ape ein Missverständnis ist.

Profilbild von David Molke

David Molke
22.05.2026 | 06:48 Uhr

Ab Version 1.7 könnt ihr zwei weitere Charaktere heiraten. Ab Version 1.7 könnt ihr zwei weitere Charaktere heiraten.

Stardew Valley-Fans können mit dem nächsten großen Update 1.7 dann auch Sandy und Clint heiraten. Die Freude über Clint als Heiratskandidat hielt sich bei Teilen der Community aber stark in Grenzen, weil Clint tendenziell eher unbeliebt ist. Völlig zu Unrecht, wie der Stardew-Schöpfer Concerned Ape jetzt erklärt.

Stardew Valley-Macher stellt klar: Clint ist kein Incel-Creep!

Clint wird in der Stardew Valley-Community manchmal als creepy Stalker oder Incel bezeichnet. Das liegt daran, dass er unglücklich in Emily verliebt ist und sich einmal aus lauter Schüchternheit in einem Busch versteckt, weil er sich dann doch nicht traut, seine Angebetete anzusprechen. Aber der schlechte Ruf sei eben ein großes Missverständnis.

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Damit räumt Eric Barone aka Concerned Ape jetzt in einem Geburtstags-Stream von hannapeyton auf, die den Erfinder und langjährigen Ein-Mann-Entwickler von Stardew Valley interviewt. Darin sind sich beide einig, dass Clint missverstanden wird.

"Sie sagen, dass er Emily aus den Büschen heraus nachspioniert, was nicht wahr ist, das ist nicht, was in dem Event passiert. Also sind einige Sachen, für die Clint Hate abbekommt, nicht einmal wahr."

Concerned Ape könne zwar verstehen, dass sich manche Fans vielleicht mit Clint unwohl fühlen, aber er sei definitiv kein Incel und auch nicht als creepy Stalker angelegt worden:

"Als ich Clint ursprünglich als Charakter erschaffen habe – damals gab es sowas wie einen Incel noch gar nicht. Das war noch nicht einmal ein Begriff. Clint war einfach ein schüchterner, awkward Typ, der gern eine Freundin hätte. [...] Er war einfach einer, der kein Glück mit Frauen hatte."

"2026 wird er für einen Incel-Creep gehalten, aber als ich ihn entworfen habe, im Jahr 2012, war das noch nicht einmal ein Konzept."

Hannapeyton stimmt dem zu und bekräftigt noch einmal, dass Clint wohl einfach sehr stark missverstanden wird und awkward ist.

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Concerned Ape aka Eric Barone sagt zum Abschluss des Clint-Themas auch nochmal, dass Clint seiner Meinung einfach auch verdient, sein Glück zu finden und glücklich zu sein – genau wie jeder andere Mensch auch.

Er müsse das eben einfach nur auf seine eigene, richtige Art und Weise tun. Vielleicht bedeute das einfach, zuerst lernen zu müssen, sich auch selbst lieben zu können. Das klingt doch schon mal verdächtig nach einer Storyline, die uns in den Herz-Events rund um Clint im kommenden Update 1.7 erwarten könnte.

Wie findet ihr Clint als Charakter und als Heiratskandidat in Stardew Valley? Wie hat er auf euch bisher gewirkt?

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Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

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