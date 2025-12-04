One Piece: Leaks zum Kapitel 1.168 enthüllen, dass Shanks beinahe unsterblich geworden wäre - doch stattdessen hat er sich aus dem Staub gemacht

Shanks' Verbindung zur Weltregierung ist kompliziert - und mit Kapitel 1.168 wird sie nicht einfacher. (Bildquelle: Toei Animation / Eiichiro Oda)

Neue Woche, neue Leaks zum One Piece-Manga: Auch in Kapitel 1.168 erhalten wir mehr Informationen über diverse Ereignisse aus der Vergangenheit der Elban-Riesen und Shanks. Letzterer nimmt aktuell wieder eine besondere Rolle in der Rückblende ein: Der Rothaarpirat hätte beinahe den "Pakt mit dem Teufel" geschlossen.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel gehen wir auf Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.168 ein, das am 7. Dezember 2025 um 16 Uhr deutscher Zeit erscheint. Ihr könnt den Manga wie gewohnt auf der offiziellen Verlagswebseite Mangaplus Shueisha nachlesen.

Shanks macht sich vom Acker

Die Leaks zu One Piece-Kapitel 1.168 stammen wie gewohnt von "pewpiece" auf X, der uns eine grobe Übersicht zu den frischen Inhalten liefert.

Auch das neue Kapitel dreht sich demzufolge primär um die Rückblende rund um die Ereignisse, die zum Tod des Riesen-Königs Harald geführt haben. Zuvor rückt aber ein anderer Charakter in den Fokus: Shanks ist auch 14 Jahre vor der aktuellen One Piece-Handlung noch als Agent der Weltregierung unterwegs.

Nicht nur das: Der Rotschopf, der später zu einem der Piratenkaiser der Meere aufsteigen sollte, hätte eigentlich den "Tiefseevertrag" abschließen sollen. Gemeint ist ein Pakt mit Imu, dem für Shanks bis dahin unbekannten tatsächlichen Herrscher der Weltregierung.

Dazu sollte es aber nicht kommen, denn stattdessen machte sich Shanks aus dem Staub. An seine Stelle tritt Harald, der vom "Küstenmeervertrag" zur nächsten Stufe aufsteigt.

Damit entgehen Shanks gewissermaßen die Vorteile, die er durch einen solchen Vertrag mit Imu erhalten hätte. Wie im weiteren Verlauf des Kapitels klar wird, schaltet der Tiefseevertrag nicht nur einen großen Schub der Kampfkraft frei, sondern verleiht den Trägern Unsterblichkeit.

Diese Fähigkeiten haben wir während des Elban-Arcs bereits in Aktion gesehen: Die 13 göttlichen Ritter der Weltregierung haben diesen Tiefseevertrag ebenfalls abgeschlossen und sind gerade deshalb so gefährlich:

Warum Shanks zum Abschluss des Tiefseevertrages nicht auftauchte, ist noch komplett offen. Eine der Fantheorien sieht vor, dass der Rotschopf von Anfang an nur als Doppelagent für die Roger-Piraten unterwegs war – immerhin stand Shanks schon als kleines Kind in Diensten des späteren Piratenkönigs.

Eine Bestätigung dieser Theorie dürfte im kommenden One Piece-Kapitel 1.168 aber nicht auf uns warten: Das Kapitel endet nämlich mit Loki und Hajrudin im Palast der Riesen – also genau dem Moment, in dem die monatelange Elban-Rückblende angefangen hat.

