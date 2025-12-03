PC-Spieler bestellt neue 1100 Euro-Grafikkarte - als er das Paket öffnet, findet er darin nur vier Steine in Luftpolsterfolie

Das hier ist nicht etwa eine höchst experimentelle Grafikkarte, sondern wirklich eine Schachtel voller Steine. (Bild: Reddit/user/GnarDead)

Dank Geschichten wie dieser merkt man leider immer wieder: Bei Online-Käufen ist äußerste Vorsicht geboten. Ein PC-Gamer wollte sich wohl nur endlich eine neue Grafikkarte gönnen, bekam dann aber ein ziemlich schäbig verpacktes Paket. Als er hinein geschaut hat, haben sich seine Befürchtungen bestätigt: Anstelle einer GPU hat er einen Haufen Steine zugeschickt bekommen.

Eine Packung mit Steinen für 1200 Dollar

Wie Reddit-User GnarDead berichtet, hatte er sich Ende November beim Online-Händler Best Buy eine ASUS TUF GeForce RTX 5080 bestellt. Schon als das Paket bei ihm ankam, war er nach eigener Aussage ziemlich schockiert.

Die Lieferung war nämlich nicht etwa noch einmal in einem zusätzlichen Karton verpackt. Stattdessen waren die Versandlabels einfach direkt auf die Verpackung der Grafikkarte geklebt worden – sodass direkt ersichtlich war, dass es sich bei dem Paket um eine teure GPU handelt.

Obendrein war auch noch das Klebesiegel aufgeschnitten, das eigentlich belegen soll, dass die Packung nicht geöffnet wurde. Zwar steckte die kleine Box, in der sich die GPU befinden sollte, tatsächlich in der Verpackung, im Inneren war aber keine Grafikkarte. Stattdessen hatte jemand wohl die ASUS TUF rausgenommen und sie gegen vier in Luftpolsterfolie eingewickelte Steine ausgetauscht:

GnarDead wollte die Lieferung natürlich direkt zurückgeben und hat sich dafür an den Kundenservice gewandt. Zuerst erhielt er noch die Zusicherung, dass ein Ersatz geliefert werden solle.

Wenige Tage später erhielt er aber eine Mail, in der BestBuy erklärte, man könne nach einer Untersuchung die 1279 US-Dollar (rund 1097 Euro) teure Grafikkarte weder ersetzen noch den Kaufpreis erstatten. Stattdessen wird empfohlen, der Käufer solle sich an seine lokale Polizei wenden.

Besonders bitter ist daran, dass GnarDead laut eigener Aussage normalerweise sehr vorsichtig damit ist, teure Technik online zu kaufen. Allerdings sei Best Buy der einzige Tech Store in seiner Nähe und die angebotene Grafikkarte war nur online und nicht zur Abholung im nächsten Laden verfügbar.

Ob das Paket tatsächlich bei GnarDead so ankam, lässt sich natürlich rein anhand der Bilder nicht belegen. In den Kommentaren schickt der User auf Nachfrage aber immerhin allerhand Beweise für den Kauf und die Kommunikation mit dem Kundenservice.

Eine Lösung für die teure Steinelieferung hat der Spieler bislang noch nicht gefunden. Andere User empfehlen ihm, zumindest seine Bank zu kontaktieren und einen Disput für ein nicht erhaltenes Produkt einzureichen. Bleibt zu hoffen, dass er zumindest sein Geld zurückbekommt.

