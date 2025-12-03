"Wtf!": Red Dead Redemption-Fans wundern sich, dass die PS5-Version grundlegende PS5-Features vermissen lässt

Rockstars Western-Meisterwerk ist jetzt unter anderem auch für die PlayStation 5 erschienen. Doch offenbar fehlen ein paar Features, die Fans fest eingeplant hatten.

Tobias Veltin
03.12.2025 | 19:47 Uhr

Red Dead Redemption ist jetzt auf jedem aktuellen System spielbar. Ursprünglich erschien der Titel für die PS3 und Xbox 360. Red Dead Redemption ist jetzt auf jedem aktuellen System spielbar. Ursprünglich erschien der Titel für die PS3 und Xbox 360.

Rockstar hat das Western-Meisterwerk Red Dead Redemption am 2. Dezember für weitere Systeme veröffentlicht – genauer gesagt für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und Mobile-Geräte. Auf den Current-Gen-Konsolen gibt es unter anderem eine HDR-Unterstützung und eine im Vergleich zum Original verbesserte Technik.

Allerdings sorgt die Neuauflage auch für Verwirrung. Denn offenbar werden zumindest auf der PlayStation 5 ein paar standardmäßige Features der Sony-Konsole nicht unterstützt.

Video starten 1:02 Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile

Kein DualSense-Support in der PS5 Version von RDR

Konkret geht es um das haptische Feedback und die adaptiven Trigger des DualSense-Controllers. Diese Funktionen werden in der PS5-Version laut des Users SynthPotato nicht unterstützt. Ebenso wenig wie der Import von bereits gesammelten Trophäen. Der Kommentar des Users dazu:

"Warum eine native Version erstellen, ohne die eigentlich grundlegenden PS5-Funktionen zu unterstützen? Das ist wirklich WTF."

In den Kommentaren unter dem X-Post wird die Irritation ob der fehlenden Features von vielen anderen Personen geteilt. Zudem merken einige User an, dass bereits die PS4-Version in 4K und 60 fps auf der PlayStation 5 lief. Ein Unterschied zwischen den Versionen sei quasi nicht feststellbar. Grundsätzlich würde sich die "neue" Version allerdings noch etwas runder anfühlen.

Es ist natürlich möglich, dass Rockstar noch einen Patch mit den vermissten Funktionen nachliefert. Ob das aber tatsächlich passiert, steht in den Sternen.

So genial Red Dead Redemption als Spiel auch ist: Mit den Neuauflagen hat Rockstar kein wirklich glückliches Händchen. Die bereits angesprochene PS4-Version erschien im Jahr 2023 und bot eine geniale Neuerung, war in vielen anderen Punkten aber eine herbe Enttäuschung.

Was Kollege Chris damals zu dieser Einschätzung bewog, könnt ihr in seinem Artikel nachlesen:

Das Red Dead Redemption-Remaster auf PS4 bringt eine geniale Neuerung, ist aber trotzdem eine herbe Enttäuschung
von Chris Werian
von Chris Werian
Das Red Dead Redemption-Remaster auf PS4 bringt eine geniale Neuerung, ist aber trotzdem eine herbe Enttäuschung

Red Dead Redemption erschien ursprünglich im Mai 2010 für die PlayStation 3 und die Xbox 360. Mit seiner packenden Geschichte um John Marston, der auf Druck der Regierung seine ehemaligen Bandenkollegen zur Strecke bringen muss, sowie die toll gestaltete Open World setzten damals Maßstäbe und machen das erste RDR auch heute noch überaus spielenswert.

Was sagt ihr zu diesem Versäumnis?

