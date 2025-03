One Piece-Leak zu Kapitel 1143: Dieser Bösewicht ist doch einer der Guten und das ist der Beweis

Es ist nicht ungewöhnlich in One Piece, dass einstige "Schurken" zu wertvollen Verbündeten werden. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Während sich die Anime-Pause von One Piece langsam aber sicher ihrem Ende nähert, überschlagen sich die Ereignisse im Manga. Ruffy und die restlichen Strohhutpirat*innen befinden sich auf Elban und bereits mitten in ihrem nächsten Abenteuer – womöglich gewinnen sie in einer scheinbar ausweglosen Situation gerade einen mächtigen Verbündeten.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel schreiben wir über einen Leak zum 1143. Manga-Kapitel von One Piece. Wenn ihr den Manga nicht lest oder vor der offiziellen Veröffentlichung der Kapitel Leaks und Ähnliches meidet, werden euch in den folgenden Abschnitten wichtige Informationen vorweggenommen.

Doch kein Schurke? Wieso ein Charakter doch einer von den Guten sein könnte

Wie schon so oft hat wieder mal der X-User @pewpiece vor dem offiziellen Release eine Zusammenfassung für das kommende One-Piece-Kapitel parat. Zusätzlich dazu sind auch Scans des gesamten Kapitels im Internet erschienen.

Besonders die zweite Hälfte von Kapitel 1143 ist interessant, da sie einen neuen Blick auf den Riesen Loki wirft. Nachdem er im vorherigen Kapitel mit seinem Hammer Ragnir auf den Adam-Baum eingedroschen hatte, schlägt Ruffy ihn hier k. o.

Doch nicht die Wurzel allen Übels? Während der stark blutende Loki am Boden liegt, diskutieren die Riesen, wie sie mit ihm verfahren wollen. Für Ruffy ist klar: Er will Loki nicht hinrichten oder bestrafen, sondern ihm helfen.

Für Hajrudin – Lokis Halbbruder – ist das aber gar nicht so einfach. Einerseits hat Loki Hajrudins Mutter beleidigt und andererseits soll er der Mörder ihres gemeinsamen Vaters sein. Am Ende von Kapitel 1143 wirft eine Aussage von Loki aber die Frage auf, ob er wirklich der Mörder von König Harald ist.

Wir übersetzen die entsprechende Stelle aus den geleakten Scans für euch, in der Loki mit seinem Halbbruder Hajrudin spricht:

„Du bist so benebelt von all diesem persönlichen Drama… du kannst den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen! Sag mir nicht, dass du wie der Rest denkst, ich hätte unseren Vater kaltblütig ermordet. Das glaubst du doch selbst nicht, oder?“

Am Ende von Kapitel 1143 wird also klar, dass hinter dem Königsmord auf Elban mehr als ursprünglich angenommen stecken dürfte. Je nach Übersetzung lässt sich entweder daraus schließen, dass Loki tatsächlich nicht der Mörder war – oder irgendetwas hat ihn dazu gezwungen, seinen Vater zu töten. Etwa falls der König tatsächlich vorhatte, Elban zu verraten und gemeinsame Sache mit der Weltregierung zu machen.

Weiterer Handlungsstrang: Während sich die Geschichte in der zweiten Hälfte des Kapitels vor allem um Loki dreht, steht in der ersten Hälfte immer noch die Entführung der Riesen-Kinder durch den göttlichen Ritterorden im Vordergrund. Die Fähigkeiten der einzelnen Mitglieder werden abermals gezeigt, gemeinsam mit der Diskussion über ihren Plan.

Wenn ihr nun gespannt seid, wie es mit Loki und den Riesen-Kindern weitergeht, könnt ihr euch auf die offizielle Veröffentlichung des Kapitels 1143 am Sonntag, den 23. März 2025 um 16:00 Uhr auf der offiziellen Website des Shueisha-Verlags, Manga Plus, freuen.

