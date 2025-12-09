One Piece: Kapitel 1.168 deutet an, dass es eine Person noch vor Ruffy mit Imu aufnehmen konnte - und nein, es ist nicht Joyboy

Joyboy gilt in One Piece als legendärer Pirat, der wohl auch Imu die Stirn geboten hat. Er ist aber nicht der einzige, der es mit dem Weltherrscher aufnehmen kann. (Bildquelle: Eiichiro Oda / Toei Animation)

One Piece-Kapitel 1.168 ist erschienen und Eiichiro Oda scheint bereits vorzuhaben, die seit Monaten laufende Rückblende rund um die Geschichte von Elban abzuschließen – und den Antagonisten Imu und seine mysteriösen Kräfte weiter ins Rampenlicht zu rücken.

Spoilerwarnung: Im folgenden Artikel geht es um Inhalte aus dem noch unveröffentlichten One Piece-Kapitel 1.168, das am 7. Dezember 2025 erscheint. Ihr könnt den Manga wie gewohnt auf der Verlagswebseite Mangaplus Shueisha nachlesen.

0:35 Neuer One Piece-Trailer zeigt, wie sich die Egghead-Arc mit einem neuen Höhepunkt dem Ende nähert

Der "unsterbliche" König Harald

One Piece-Kapitel 1.168 enthüllt weitere Geheimnisse aus der Vergangenheit des Riesen-Königs Harald. Zur Erinnerung: Die Rückblende fing mit der Erzählung von Haralds Sohn Loki an, dem vorgeworfen wird, seinen Vater umgebracht zu haben.

Scheinbar ist hier aber nicht alles, wie es scheint, denn im Laufe des Kapitels sehen wir, wie Harald den "Tiefseevertrag" mit Imu abschließt. Dieser sprichwörtliche Pakt mit dem Teufel verleiht dem König Elbans nicht nur eine gestiegene Kampfkraft, sondern auch Unsterblichkeit.

Diese Fähigkeiten hätte übrigens auch Shanks haben können, der jedoch kurz vor dem Abschluss des Vertrages spurlos verschwand:

König Harald zahlt einen hohen Preis für seinen Pakt mit dem Teufel

Offensichtlich entgeht Shanks damit einem tragischen Schicksal, denn mit dem Tiefseevertrag befindet sich Harald unter der direkten Kontrolle von Imu, der das auch gleich ausnutzt. So befiehlt der Herrscher der Weltregierung dem Riesen-König, Elban in eine Militärmacht umzuwandeln, die der Marine gleichkommt.

Der Knackpunkt: Als Harald Widerstand leistet, bewegt sich sein Körper von selbst - Imus Kontrolle ist absolut.

In einer verzweifelten Aktion ordnete Harald seinen Soldaten an, ihn selbst an einen Mast zu fesseln. Gleichzeitig ließ er seinen Sohn Loki und den anderen Clan-Anführer Jarul in das Schloss rufen.

Das Kapitel endet mit einer Aufnahme von Haralds Portrait, der stolz sein Schwert hält. Doch der Erzähler unterwandert dieses heroische Bild: "An jenem Tag ereignete sich ein Massenmord im Schloss … der weise König Harald, der beliebteste Herrscher Elbans, verlor sein Leben" - also genau der Anfangsszene der Rückblende.

Die Community-Theorie rund um König Haralds Tod und seinen Mörder

Dieses Kapitel nutzen Fans für einige interessante Theorien. Darunter befindet sich auch die Frage, wie es überhaupt möglich ist, einen vermeintlich unsterblichen Charakter zu besiegen.

Eine der gängigen Theorien sieht vor, dass Loki, der unmittelbar nach seiner Freilassung aus der unterirdischen Gefängniszelle herbeigerufen wurde, die grausame Wahrheit erkannte: Sein Vater war ein kontrollierter Gefangener, der gegen seinen Willen ein Blutbad anrichtete.

In diesem Szenario hätte Harald selbst seinen Sohn gebeten, ihn zu töten - nicht aus Bosheit heraus, sondern als letzter Akt der Eigenbestimmung gegen Imus Kontrolle.

Loki verfügt bekanntlich über Königshaki, was laut Scopper Gaban in Kapitel 1.152 auch der Schlüssel ist, um die Unsterblichkeit der göttlichen Ritter zu überwinden, die ebenfalls über den Tiefseevertrag verfügen.

Dies würde auch erklären, warum Loki später behauptet, einen Gottesritter (nämlich seinen Vater) getötet zu haben - eine Aussage, die Hajrudin ihm nicht glaubt und die eigentliche Wahrheit verschleiert.

Ebenfalls brisant: Loki wäre damit dennoch tatsächlich der "Mörder" seines Vaters, auch wenn Imus Übernahme von Haralds Körper ihm in gewisser Weise eine Rechtfertigung gibt.

Neben den ganzen moralischen Komplikationen, die sich hierdurch ergeben, hat die One Piece-Community durch diese Enthüllung aber eine Sache erkannt: Auch wenn Imu den Körper eines göttlichen Ritters übernimmt, ist dieser mit "gewöhnlichen" Mitteln schlagbar, nämlich dem Königshaki.

Den Beweis dafür liefert der Theorie zufolge Loki, dem es damit als ersten Charakter seit Joyboy gelungen wäre, es mit Imu (bzw. einem von ihm kontrollierten Körper) aufzunehmen und lebend herauszukommen. Dieses Wissen Lokis dürfte anschließend den entscheidenden Vorteil im gegenwärtigen Kampf auf Elban darstellen.

Ob und inwieweit diese Idee der Wahrheit entspricht, finden wir in frühestens zwei Wochen heraus: Am 14. Dezember 2025 legt der One Piece-Manga eine Pause ein.

Was haltet ihr von den Enthüllungen der Elban-Rückblende?