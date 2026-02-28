Netflix' One Piece Season 2: Fans erspähen eine subtile Änderung an Miss All Sundays Kleidung

Die Vorfreude auf die zweite Staffel der Live-Action-Umsetzung von One Piece wird immer größer und äußert sich auch darin, dass Fans immer genauer auf das bisher gezeigte Material gucken.
Dem X-Account "RacHeL_t_212" ist dabei eine bewusste Abweichung von Eiichiro Odas Mangavorlage aufgefallen: Es geht um ein scheinbar unscheinbares Accessoire der von Lera Abova gespielten Nico Robin alias Miss All Sunday.
Ein kleiner Storytelling-Trick?
Konkret geht es um das Armband, das Nico Robin in der Live Action-Umsetzung im Rahmen der Trailer zur Schau stellt.
Während sie in der Vorlage zur Zeit der Alabasta-Saga ein Armband mit den Buchstaben "BW" für die Geheimorganisation Baroque Works trug, ist hier nämlich ein anderes Design zu sehen: Die Spionageexpertin trägt von Anfang an ein Armband mit einem "N"-Symbol.
Link zum Twitter-Inhalt
Dieses "N", das schlicht für den Namen Nico Robin steht, tauchte auch im One Piece-Manga und -Anime auf – allerdings erst später. Nachdem Robin im Rahmen des Skypeia-Arcs zur Strohhutbande stieß, änderte sie auch das Accessoire am linken Oberarm.
Entsprechend geht "RacHeL_t_212" davon aus, dass es sich bei der kleinen Änderung um eine bewusste Anpassung handelt: Mit dem unscheinbaren Detail wird One Piece-Fans gewissermaßen schon vorgegriffen, bei wem es sich um Miss All Sunday tatsächlich handelt.
Die Produktionscrew hinter der Netflix-Serie zieht daraus natürlich auch einen anderen Vorteil: Die Requisite muss nur einmal gefertigt werden. Bei einem kolportierten Budget von 144 Millionen US-Dollar allein für die erste Staffel sind das zwar Peanuts – aber hey, Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist.
Was versprecht ihr euch von der zweiten Live-Action-Staffel von One Piece?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.