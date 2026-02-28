Stardew Valley-Fans sind begeistert von den kommenden Romanzen in Update 1.7: "Jetzt MUSS ich eine neue Farm anfangen"

In Stardew Valley können wir ab Version 1.7 dann endlich auch Clint und Sandy heiraten.

Stardew Valley bekommt mit Update 1.7 zwei neue Romanzen und seit gestern Abend steht fest, dass es sich dabei um Clint und Sandy handeln wird. Der Patch an sich lässt noch auf sich warten, aber die Community freut sich jetzt schon über mehr Wifey- und Husband-Material. Bis auf die Willy-Fans.

Stardew Valley-Fans feiern, dass sie bald Sandy und Clint heiraten dürfen

Stardew Valley feiert zehnjähriges Jubiläum und dazu gab es nicht nur ein cooles, nostalgisches Video, sondern auch die Enthüllung der beiden neuen Hochzeits-Optionen. Wenn Update 1.7 dann irgendwann endlich erscheint, werden wir auch dem Schmied Clint und der Wüsten-Verkäuferin Sandy einen Antrag machen können.

Die beiden Optionen wurden im Vorfeld auch schon als heiße Kandidat*innen gehandelt und dementsprechend groß ist die Freude bei vielen Fans. Auf Reddit und Co. werden die Neuigkeiten nicht nur verbreitet, sondern selbstverständlich auch überschwänglich kommentiert. Zumindest von denjenigen, die immer schon mal Sandy oder Clint heiraten wollten:

"Oh neeeeeiiiiiiiin, jetzt MUSS ich wohl eine neue Farm anfangen. Was für eine Schande."

"Endlich kann ich die Frau heiraten, in die ich mich vor all den Jahren verliebt habe."

Manch einer scheint allerdings weniger davon begeistert zu sein, Clint heiraten zu können. Einige Fans mögen den Schmied nicht besonders, weil es zu einigen kuriosen bis unangenehmen Situationen kommen kann, wenn ihr Emily als eure Ehefrau auserkoren habt (in die Clint verliebt ist).

Aber höchstwahrscheinlich bekommt Clint als Heirats-Kandidat jetzt auch einiges an zusätzlicher Hintergrundgeschichte und Zwischensequenzen verpasst. Das könnte den Charakter besser abrunden, ihm mehr Tiefe verleihen und ihn sympathischer machen. Vielleicht wird auch das Emily-Problem gelöst.

Selbstverständlich existieren aber auch viele Clint-Fans, die eine Lanze für den schüchternen Eigenbrötler brechen und es kaum abwarten können, ihn zu heiraten:

Insgesamt stellen sich aber natürlich auch sonst noch einige interessante Anschluss-Fragen: Könnte die Auswahl von Sandy bedeuten, dass sie einen Wohnsitz in Pelican Town bekommt, oder dürfen wir sie erst mit Geschenken umgarnen, wenn wir den Bus repariert und den Weg in die Wüste freigeschaltet haben?

Manche Fans fragen sich auch, ob diese Enthüllung womöglich auch impliziert, dass wir mit Update 1.7 womöglich einen Wüsten-Bauernhof starten können. Immerhin soll auf jeden Fall wieder mindestens ein neuer Hof-Typ eingeführt werden, und diese Art würde sich mit Sandy als Ehefrau natürlich anbieten.

"Willy-Fans, packt zusammen, wir haben verloren": Wer auf andere Heirats-Kandidat*innen gehofft hatte, ist jetzt natürlich enttäuscht. Wer Willy, Gus oder Marlon heiraten will, muss tapfer sein und auf zukünftige Updates hoffen. Aber immerhin trösten sich viele Willy-Fans mit dem Gedanken, dass der Fischer nun mal einfach mit dem Meer verheiratet ist, seiner einzig wahren, großen Liebe.

Wie findet ihr, dass die Wahl auf Clint und Sandy gefallen ist?