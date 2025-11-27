One Piece Season 2: Netflix enthüllt die Logos aller Folgen und teast einen Strohhutpiraten ein, den wir eigentlich erst in Staffel 6 sehen sollten

Ein Ende der Wartezeit für One Piece-Fans ist in Sicht: Ab dem 10. März läuft die zweite Staffel der Live-Action-Umsetzung auf Netflix endlich an. Im Vorfeld rührt Netflix natürlich fleißig die Werbetrommel und hat jetzt auch die sogenannten Title Cards aller Folgen veröffentlicht – also das Logo, das sich mit jeder Episode ein wenig ändert.
Und Fans sind über eines davon ziemlich aus dem Häuschen. Es sieht nämlich ganz so aus, als würden wir zumindest einen kleinen Teaser auf einen Strohhutpiraten bekommen, der eigentlich erst viel später zur Crew stößt.
Achtung, es folgen Spoiler zu weiteren Crewmitgliedern der Strohhutpiraten, die in der Serie noch nicht dabei sind.
Bekommen wir Brook schon in Staffel 2 von OPLA zu sehen?
Die zweite Staffel der Live-Action-Serie wird wieder acht Folgen umfassen und alle Arcs des Mangas bis einschließlich dem Drum Island-Arc umfassen. Fans der Vorlage werden also bereits so einige Indizien auf den Title Cards identifizieren können.
Sofort erkennen lassen sich anhand der Logos beispielsweise Charaktere wie Igaram, Gal Dino (aka Mister 3) oder auch Chopper. Besonders interessant ist aber die Title Card mit dem gehörten Totenschädel und der Geige:
Link zum Twitter-Inhalt
One Piece-Fans dürften hier ziemlich schnell erkennen, worauf das ein Hinweis ist. Beim Totenschädel handelt es sich nämlich um den Jolly Roger der Rumbar-Piraten. Das passt auch zur Vorlage, immerhin hat die Crew (in einem Rückblick) ihren ersten Auftritt zusammen mit dem Wal Laboon, der in Staffel 2 ebenfalls vorkommt.
Noch interessanter ist aber die Geige – denn sie ist ein eindeutiger Hinweis auf Musiker und wandelndes Skelett Brook. Der war nämlich Vizekapitän der Rumbar-Piraten, taucht aber eigentlich erst viel später in der Story auf. Seinen ersten Auftritt hat er im Manga nämlich erst knapp 300 Kapitel später, woraufhin er sich den Strohhutpiraten anschließt.
Viele Fans gehen entsprechend davon aus, dass wir bereits in Staffel 2 einen kleinen Blick auf Brook erhaschen dürften. Schließlich würde die Violine im Logo sonst nur wenig Sinn ergeben.
Allerdings wollen wir euch auch nicht zu viel Hoffnung machen. Es wirkt durchaus sinnvoll und wahrscheinlich, dass Brook einen kurzen Auftritt neben seinem Kapitän Yorki bekommt, um seine spätere Bedeutung für die Story anzuteasen.
Es würden aber auch noch einige Staffeln vergehen, ehe wir Brook als festes Mitglied der Bande bekommen. Rechnen wir mit dem bisherigen Tempo der Serie, dürfte es frühestens in Staffel 6 soweit sein. Entsprechend wurde vermutlich noch kein Darsteller für ihn gecastet und wir bekommen vielleicht eher einen kleinen Cameo-Auftritt des Charakters, der ihn noch nicht genau zeigt. Ähnlich war es auch mit Smoker am Ende von Staffel 1.
Was denkt ihr? Sehen wir in Staffel 2 einen (nicht-skelettierten) Brook oder glaubt ihr, dass das eher Wunschtraum ist?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.