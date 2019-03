One Piece soll auch als Realfilm-Adaption die Welt erobern. Dass eine Live Action-Serie zum Manga beziehungsweise der Anime-Reihe erscheint, steht seit über einem Jahr fest. Jetzt hat Netflix vielleicht auch schon aus Versehen verraten, wo ihr die Serie sehen könnt, wenn es endlich soweit ist.

Kommt die One Piece-Live Action-Serie bei Netflix? Es sieht ganz danach aus: Auf den Seiten der Streaming-Plattform war zumindest kurzzeitig ein Platzhalter zu sehen, der darauf hindeuten könnte.

One Piece als "US-TV-Show": Die Platzhalter-Seite könnte auf den ersten Blick auch für die Anime-Serie gedacht sein. Allerdings passt nicht dazu, dass sie bei den Genres als US-TV-Show eingeordnet wird.

In der Beschreibung steht sonst nichts, was explizit auf die Realfilm-Adaption hinweist. Neben einer kurzen Inhaltsangabe gibt es die Anmerkung, dass die Serie auf dem Manga von Eichiro Oda basiert.

Netflix now lists One Piece, which appears to be for the live-action series considering the genre listed at bottom as 'US TV Shows'.



No further information is known as of yet. pic.twitter.com/cQgeLbxzZQ