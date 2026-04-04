One Piece: Tüftler bastelt für seine Freundin Namis Kompass nach, mit unfassbar süßem Detail: Er zeigt immer auf den Ort, an dem sie sich getroffen haben

Bei so einem aufmerksamen Geschenk werden wir doch glatt neidisch. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Ohne Namis Navigationssinn und ihren Log Pose (der Kompass) wären die Strohhüte auf der Suche nach dem großen Schatz in One Piece völlig aufgeschmissen. Ein Tüftler hat sich der Nachbildung des Log Pose gewidmet und das aus einem ganz besonderen Grund.



Das Stück ist ein Geschenk für seine Freundin. Dabei verlieh er der Nachbildung sogar eine persönliche Note: Statt auf eine Insel zu zeigen, richtet sich die Nadel dauerhaft auf den Ort, an dem sich die beiden erstmals verabredet haben.

Fan baut One Piece-Kompass nach und jetzt ist die Community neidisch

Tüftler despacillo teilte kürzlich auf X sein neuestes Handwerks-Projekt: Namis Log Pose aus One Piece. Er hat es für seine Freundin, die ein großer Fan der Serie ist, angefertigt.



Hier könnt ihr den selbstgebauten Kompass aus One Piece in Aktion sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dabei sieht er nicht nur aus wie der Kompass aus der Serie, sondern hat sogar eine ähnliche Funktion. In One Piece weist der Log Pose den Strohhüten den Weg zur nächsten Insel auf der Grand Line. Auch der Nachbau zeigt auf einen ganz bestimmten Ort – nämlich dort, wo sich despacillo und seine Freundin getroffen haben.

Dieses süße kleine Detail hat die Community zutiefst gerührt und nahezu neidisch gemacht. Hier sind einige der Kommentare unter dem Beitrag, die die Reaktionen perfekt wiedergeben:

"Bruder, du hast die Messlatte für den Rest von uns verdammt hochgelegt." Von X-User Bouzyslol

"Unglaubliches Detail, Bruder. Du bist wirklich 'El Romance Dawn'" Von Pajoma9911

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

Auf die Nachfrage der Community hin, ob er nicht noch mehr Modelle machen und verkaufen wolle, antwortete despacillo:

"So wie es jetzt ist, wäre die Verkabelung bei so vielen Modellen recht umständlich, aber ich werde eine dedizierte Platine (PCB) dafür entwerfen und das dann verkaufen."

So hat er die Koordinaten des besonderen Ortes in den Kompass eingebaut

Zusätzlich erläutert despacillo in einem Kommentar, wie er die Koordinaten des Ortes überhaupt in den Kompass eingebaut hat. Er hat einfach einen GPS-Sensor benutzt, um den aktuellen Standort zu ermitteln und den Zielort festzulegen.

Der Sensor hilft dann dabei, den Abstand zwischen dem aktuellen Standort und dem Zielort zu ermitteln. Kombiniert hat er das mit einem Kompass-Modul und LED-Lichtring. Diesen hatte er dann so programmiert, dass die Lichter immer in Richtung des Zielorts aufleuchten.

Mit so einem Geschenk kann die Freundin des Bastlers immer den Weg zu ihrem gemeinsamen Ort finden und hat so ihren ganz eigenen “One Piece-Schatz” gefunden.

Wie würdet ihr reagieren, wenn euer Partner oder eure Partnerin euch so etwas basteln würde? Oder würdet ihr euch gerne so einen Kompass kaufen?