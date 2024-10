One Piece: Das neue Manga-Kapitel 1130 zeigt zum ersten Mal einen der gefährlichsten Krieger aller Zeiten

One Piece befindet sich in der finalen Saga und legt in Sachen Gegner*innen immer weiter zu.

Obwohl nun auch der Manga von One Piece wie der Anime in eine Pause geht, dauert diese lediglich bis zum 10. November 2024. Außerdem wurde endlich ein Charakter offiziell eingeführt, der in den letzten Kapiteln immer wieder angeteast wurde. Das sollte in der Zwischenzeit genügend Stoff für frische Theorien liefern.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel schreiben wir über Inhalte aus dem Manga-Kapitel 1130 von One Piece.

Kapitel 1130 stellt einen der gefährlichsten Krieger aller Zeiten vor

Das aktuelle Kapitel wirft verschiedene, interessante Punkte auf. Dazu gehören unter anderem die Kopfgelder der Riesen Boogey und Woogey oder das mysteriöse Symbol auf Ruffys Arm in seinem Steckbrief.

Der Höhepunkt dürfte aber definitiv die Enthüllung am Ende des Kapitels sein, als Ruffy endlich auf den Riesen-Krieger Loki trifft:

Abgesehen davon, dass Eiichiro Oda wieder mal eine richtig epische Zeichnung abgeliefert hat, ist das das erste Mal, dass wir Loki zu Gesicht bekommen.

Das Treffen von Ruffy und Loki in Kapitel 1130

Das Zusammentreffen der beiden nimmt nur den Schlussteil des aktuellen Kapitels in Anspruch, weswegen es bisher nur kurz zu sehen ist. Ruffy verlässt ab einem bestimmten Zeitpunkt seine Begleiter*innen Lysop, Zorro, Nami, Sanji und Chopper, weil er ein Vibrieren spürt.

Daraufhin macht Ruffy sich auf den Weg zu einem Riesen, der in Warland, dem Königreich der Krieger von Elban, angekettet ist. Dabei handelt es sich um niemand anderes als Loki, der sich als der Sonnengott vorstellt, der die Welt beenden wird. Eine ziemlich heftige Aussage, die zuvor im Kapitel durch Gespräche der Riesen weiter begünstigt wird.

Das verraten die Riesen über Loki

Die Riesen erzählen den Strohhutpiraten, die bisher nicht auf Elban sind, dass Loki ein legitimer Königssohn ist und als “der verfluchte Prinz“ bekannt ist. Er sei durch und durch böse sowie unglaublich mächtig, da es die vereinten Kräfte der Riesen-Krieger*innen von Elban benötigt hat, um ihn einzufangen. Von dieser Aktion stammen übrigens auch die Ketten, in denen Ruffy Loki vorfindet.

Zusätzlich dazu soll Loki mit dem Beinamen “die Schande von Elban“ die “legendäre Teufelsfrucht“ gegessen haben, die in der Königsfamilie von Elban überliefert wird. Dafür hat er seinen Vater König Harald eigenhändig getötet.

Angesichts der Tatsache, dass Loki immer wieder angeteast wurde, deutet sein Auftreten darauf hin, dass er eine wichtige Rolle in der Handlung von One Piece einnehmen wird. Wie die genau aussieht und ob er sich auf oder gegen die Seite der Strohhüte stellt, wird sich noch herausstellen.

Wie fandet ihr die Vorstellung von Loki und habt ihr schon Theorien, welche Rolle er spielen wird?