Dieser One Piece-Charakter ist so mächtig, dass ihn sogar die Ritter der Götter rekrutieren wollen

Der One Piece-Manga befindet sich aktuell inmitten der Elban-Arc, aber bisher scheint alles noch friedlich abzulaufen und die Strohhüte erkunden die große Heimatinsel der Riesen-Krieger. Dabei begegnet Ruffy einem der womöglich gefährlichsten und stärksten Kämpfer auf der Insel: Loki, dem verfluchten Prinz und selbst ernannten “Sonnengott”.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden wichtige Informationen zu Loki und seiner Vergangenheit enthüllt. Solltet ihr beim One Piece-Manga noch nicht bis einschließlich Kapitel 1135 gelesen haben, werden euch wichtige Vorabinformationen zu dem Riesen-Krieger und Elban vorweggenommen.

Der verfluchte Prinz scheint so stark zu sein, dass ihn sogar die göttlichen Ritter der Weltregierung in ihre Ränge aufnehmen wollen und deswegen nach Elban gekommen sind.

Der göttlichen Ritter möchten Loki in den Ritterorden aufnehmen

One Piece-Fan, Leaker und X-Nutzer*in @pewpiece veröffentlichte am 14. Januar 2025 eine grobe Zusammenfassung der Geschehnisse von Kapitel 1136, das am kommenden Sonntag offiziell erscheinen soll. Darin spricht der Fan von der offiziellen Enthüllung eines Mitglieds der göttlichen Ritter – Gunko und ihren Bandagen-Kräften.

Außerdem verrät er, was die zwei Ritter eigentlich auf Elban vorhaben und warum sie den angeketteten Riesen-Krieger Loki aufsuchen.

In den Leaks beschreibt Pewpiece, wie die beiden göttlichen Ritter ihren Weg zum gefesselten Loki finden und mit ihm sprechen. Gunko soll dabei dem verfluchten Prinzen gegenüber enthüllt haben, dass sie seinetwegen auf Elban sind und ihn in den göttlichen Ritterorden aufnehmen möchten.

Der Riesen-Krieger lehnt das Angebot jedoch ab, woraufhin Gunko ihn mit ihren Bandagen-Kräften und dem Tod bedroht. Kurz bevor die Ritterin den Angriff erfolgreich ausführen kann, wird Loki von einem seiner Wölfe gerettet, der aber von Gunko festgehalten wird. Auf die erneute Aufforderung hin, er solle dem Orden beitreten, lehnt er erneut ab und der Wolf wird von Gunko getötet.

Die Leaks zu Kapitel 1136 machen also deutlich, dass es sich bei dem verfluchten Prinzen Loki um einen mächtigen und starken Krieger handeln muss. Schließlich wollen nicht nur die göttlichen Ritter ihn auf ihrer Seite, sondern gleichzeitig enthüllt Eiichiro Oda im selben Kapitel, dass Shanks für Lokis Festnahme vor sechs Jahren verantwortlich war.

Die Riesen auf der Insel sprachen davon, dass es ganz Elban gebraucht hatte, um Loki zu besiegen und wegzusperren. Rothaar-Pirat Shanks gehört zudem zu den vier Kaisern und somit ebenfalls zu den womöglich stärksten Figuren in der Geschichte von One Piece.

Wenn es jemanden von der Stärke Shanks’ sowie die komplette Insel von Elban gebraucht hat, um Loki zu besiegen und festzunehmen, zeigt das, wie mächtig der verfluchte Prinz in Wirklichkeit ist.

Was sind eure Theorien zu den göttlichen Ritterorden und welche Rolle wird euer Meinung nach Loki in der Elban-Arc spielen?