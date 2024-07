One Piece: Nach 13 Jahren taucht Odas Lieblingscharakter endlich wieder im Manga auf

Seitdem Ruffy diesen Charakter das letzte Mal gesehen hat, ist einige Zeit vergangen. Der Timeskip und viele weitere Ereignisse liegen dazwischen.

Auch wenn in One Piece gerade einiges los ist, lässt es sich Mangaka Eiichirō Oda nicht nehmen, einigen eher selten gesehenen Charakteren ein paar Panels in den aktuellen Kapiteln zu widmen. Das war auch schon in Kapitel 1117 bei einem anderen altbekannten Gesicht der Fall und nun gibt’s direkt wieder was fürs nostalgische Herz.

Achtung, Spoilergefahr! Wir besprechen im Folgenden Inhalte aus dem aktuellen Manga-Kapitel 1119. Wenn ihr also den Anime schaut oder einfach noch nicht auf dem aktuellsten Stand seid, solltet ihr vielleicht lieber nicht weiterlesen.

Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht aus dem Eastblue – darum geht’s

So, nun haben wir genug lange die Identität des besagten Charakters verschleiert. In Kapitel 1119 begegnen wir Gaimon wieder, dem Mann in der Kiste. Er gehört zu den Charakteren, die ebenfalls die Übertragung von Vegapunk hören und darauf reagieren:

Laut Comic Book hat Eiichirō Oda in einem gemeinsamen Interview mit dem mittlerweile leider verstorbenen Akira Toriyama neben Ruffy ausgerechnet Gaimon als seinen Lieblingscharakter benannt. Oda sei zufrieden mit seinem Setup gewesen, einen Charakter 20 Jahre in einer Schatztruhe verbringen zu lassen – es ist also kein Wunder, das er Gaimon einen kleinen Auftritt gönnen wollte.

Wer ist Gaimon? Ruffy und ein Teil der heutigen Strohhutpiraten sind ihm damals im East Blue auf der Insel der seltenen Tiere begegnet. Gaimon hat damals 20 Jahre lang fünf Schatztruhen bewacht, die seine Crew damals wie ihn auf der Insel liegengelassen hat.

Blöd nur, dass Ruffy die Truhen leer vorgefunden hat und Gaimon sich klar werden musste, dass er womöglich die letzten 20 Jahre seines Lebens vergeudet hat. Zum Glück hat er die Reue schnell abgelegt und sich dazu entschieden, weiterhin auf der Insel zu bleiben und statt den leeren Schatztruhen die seltenen Tiere zu beschützen, die mittlerweile zu seiner Familie geworden waren.

Seit dem letzten Auftritt von Gaimon sind inzwischen 13 Jahre vergangen. Im siebten Teil der Cover-Story “Von den Schiffdecks der Welt“ in Kapitel 620 können wir sehen, dass Gaimon in der Zwischenzeit nicht mehr allein auf der Insel der seltenen Tiere ist. Sarfunkel – die ebenfalls in einem Fass feststeckt, wie sollte es auch anders sein? – ist zu seiner neuen Begleiterin geworden.

Schaut ihr euch die einzelnen Manga-Panels wegen solchen Details nochmals genau an oder lest ihr euch lieber das Hauptgeschehen durch?