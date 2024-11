One Piece-Manga verpasst einem der Strohhut-Piraten einen neuen Look und das könnte alte Erinnerungen wach werden lassen

Umstylings gehören zwar beinahe zum Alltag der Strohhüte, ein bestimmtes ist jedoch richtig emotional.

One Piece gehört zu den Shonen-Werken, in denen die Protagonist*innen ihren Stil mehr oder weniger häufig ändern. Das kommt in der Regel auch gut bei der Community an, da dies für visuelle Varianz sorgt – und wenn wir ehrlich sind, ist es auch einfach unglaublich cool, den eigenen Lieblingscharakter in unterschiedlichen Designs zu sehen.

Während sich Oda in der Regel am Anfang eines Arcs die passenden Outfits für die Strohhutpiraten überlegt, bekommt nun ein Charakter in Elban noch nachträglich einen neuen Haarschnitt spendiert.

Achtung, Spoilergefahr! In diesem Artikel gehen wir auf einen Leak aus Kapitel 1131 ein. Wenn ihr das Kapitel ohne jegliche Vorkenntnisse aufnehmen wollt, solltet ab hier lieber nicht weiterlesen.

Für diesen Strohhut heißt es „Schnipp, schnapp, Haare ab“

Auf X, ehemals Twitter, hat User @pewpiece Leaks zum nächsten One-Piece-Kapitel 1131 geteilt. Dort steht unter anderem, dass Robin sich auf ihr Treffen mit dem Riesen Saul vorbereitet.

Dafür lässt Robin sich die Haare von Brook abschneiden, damit sie sich etwa auf derselben Länge wie vor dem 2-jährigen Zeitsprung befinden.

Wieso ist das so eine große Sache? Höchstwahrscheinlich lässt Robin sich die Haare schneiden, damit der Riese Saul sie besser erkennt. Nachdem er an der Küste ihrer Heimatinsel Ohara angespült wurde, kümmerte sie sich um ihn. Dadurch wurde Saul zu einer der wichtigsten Bezugspersonen in Robins Leben.

Als er anscheinend sein Leben beim Buster Call auf Ohara für Robin opferte, traf sie das tief. Das macht auch die Szene umso berührender, in der Robin viele Jahre später von Shaka auf Egghead erfährt, dass Saul noch lebt und sich auf Elban versteckt.

Das lässt vermuten, dass sich Robin unglaublich darauf freut, Saul auf Elban wiederzusehen und macht ihre kleine Geste umso rührender. Auf X, ehemals Twitter, teilt User @Gurdipzz einen kurzen Edit, der auf das hoffentlich baldige Treffen einstimmt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ebenfalls emotional wird es bei diesem Promo-Video, das die Veröffentlichung von Band 109 des Mangas mit dem Zusammentreffen von Bonney und Kuma feiert:

6:00 One Piece feiert den Release von Band 109 mit einem emotionalen Video über Bonney und Kuma

Autoplay

Da wir uns mittlerweile in der finalen Saga von One Piece befinden, werden wohl noch viele offene Handlungsstränge nach und nach hoffentlich zum Wohl der Strohhut-Piraten abgeschlossen. Deswegen hoffen wir jetzt auch darauf, dass Robin trotz des unheimlich wirkenden Endes von Kapitel 1131 früher oder später mit Saul wiedervereint wird.

Ist das Wiedersehen von Robin und Saul etwas, dem ihr entgegenfiebert, oder interessiert euch Robins Hintergrundgeschichte bei dem breiten Cast an Charakteren eher weniger?