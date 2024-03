One Piece hat Ruffys Gear 5 wieder weiterentwickelt und macht es noch mächtiger

Ruffys Gear 5 hat ungeahnte Höhen erreicht.

Ruffys wahre Teufelskräfte ist während des Kampfes mit Kaido erwacht. Dort hatte er sein Gear 5 entwickelt, mit dem er unglaubliche Kräfte erhielt. Wie das neue Manga-Kapitel zu One Piece beweist, ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Der Gummimensch kann nicht nur seine Umgebung und sich selbst manipulieren, sondern so einiges mehr.

Ruffys Gear 5 wird zur mächtigsten Teufelskraft

Was kann Ruffy noch? Bislang haben wir gesehen, wie Ruffy auf eine gigantische Größe wachsen und seine Umgebung zu Gummi verwandeln kann. Im neuen Manga-Kapitel schafft es Ruffy, Gegenstände aus dem Nichts zu zaubern und die Zeit zu manipulieren.

Ruffy wird von Saturn mit mehreren Geschossen angegriffen. Wenige Momente vor dem Aufprall ist plötzlich zu sehen, wie er aus einer Palme einen Baseballschläger bastelt. Dazu erhält er ganz plötzlich einen Eimer Farbe und einen Baseballhelm, den er sich aufsetzt.

Das Ganze dauert so lange, dass es so wirkt, als würde die Zeit für Ruffy kurzzeitig stehen bleiben. Außerdem ist nicht geklärt, woher der Farbeimer und der Helm plötzlich kamen.

Twitter-User Greiish hat sich die Mühe gemacht, diese Szene einzufärben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wieso kann Ruffy sowas? Die Gear 5-Fähigkeit wirkt so, als sei sie aus echten Cartoons entsprungen. Ruffys Augen ploppen plötzlich heraus und im Anime gibt es die passenden Zeichentrick-Geräusche dazu. In Comedy-Cartoons ist es üblich, dass die Gesetze der Physik außer Kraft gesetzt werden.

Da solche Cartoons als Vorbild für Ruffys Kräfte genommen wurden, kann es sein, dass wir in Zukunft noch kuriosere Fähigkeiten an Ruffy sehen werden. Es scheint so, als ob der Sonnengott Nika all die Dinge vollbringen kann, die er sich vorstellt. Vielleicht reicht das ja aus, um die Fünf Weisen zu besiegen.

Was ist Gear 5 eigentlich? Die Gear 5-Form hat so abgedrehte Fähigkeiten, weil Ruffys eigentliche Teufelskraft dadurch erwacht. Dabei handelt es sich nämlich um die Mensch-Mensch-Frucht, Modell Nika. Mit dieser wird Ruffy zur Personifizierung von Sonnengott Nika.

Mit Gear 5 sieht Ruffy nicht nur aus wie ein Gott, sondern bekommt auch die Fähigkeiten einer übermächtigen Person verliehen. Er kann seine Körpergröße ändern, die Umgebung beeinflussen und seine Widerstandskraft steigern.

Was denkt ihr: Ist Ruffys Gear 5 mittlerweile zu stark? Welche Fähigkeiten könnten noch in ihm schlummern?