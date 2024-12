One Piece teast an, dass es mit Kuma doch ganz anders ausgehen könnte - aber nur unter einer Bedingung

Wie wird es am Ende um Kuma stehen? (Bild : © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Das Jahr neigt sich dem Ende und Eiichiro Oda scheint noch ein letztes Ass im Ärmel zu haben, um die Geschichte des One Piece-Mangas für Fans unglaublich spannend zu machen. Der One Piece-Schöpfer und Mangaka hat mit der Veröffentlichung von Kapitel 1134 am 22. Dezember für mächtige Aufregung in der Community gesorgt.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zur Egghead-Arc und insbesondere dem Manga-Kapitel 1134. Solltet ihr das Ende der Egghead-Arc noch nicht kennen oder gelesen haben, werden euch einige Plottwists und Höhepunkte der Handlung vorweggenommen.

Nach dem Release des 1134. Kapitels gab es nicht nur heftige Diskussion zu Shanks’ möglichen Zwillingsbruder und den wahren Antagonisten der Elban-Arc, sondern auch einen Hoffnungsschimmer auf ein Happy End für Kuma und Bonney.

Im Kapitel wird die Rückkehr eines ganz bestimmten verstorbenen Wissenschaftlers angeteast, der Kuma von seinem Zustand womöglich heilen könnte, aber das hängt alles nur an einer Person und deren Erfolg bei einem Wiederbelebungsversuch ab: Lilith!

Kuma könnte wieder der Alte sein, wenn Vegapunk wiederbelebt wird

Es liegt alles in der Hand von Lilith und an Vegapunks Wiederbelebungsversuch. (Bild : © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

In Kapitel 1134 wird enthüllt, dass Lilith in Besitz eines Vegapunk-Körpers ist. Genau genommen handelt es sich hierbei um ein exaktes Duplikat von Vegapunk, das vor 20 Jahren Elban besucht hatte.

Lilith hat nun vor, sich auf Elban niederzulassen und ein neues Forschungslabor zu errichten, um den originalen Vegapunk wiederzubeleben. Sollte ihr das gelingen, könnte Vegapunk somit auch Kuma heilen.

Kumas und Bonneys Happy End ist zum Greifen nahe. (Bild : © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Wenn der Wissenschaftler wiederbelebt wird, kann er Kumas emotionslosen Zustand womöglich rückgängig machen und ihm seine Erinnerungen mit einer neuen Erfindung zurückgeben. Schließlich hat Kuma seinen Körper zur Heilung von Bonneys Krankheit der Weltregierung überlassen und wurde somit durch die Experimente zu einer Kampfmaschine ohne jegliche Emotionen verwandelt.

Vegapunk könnte vielleicht die Änderungen rückgängig machen und mithilfe eines neuen Forschungslabors Kumas Erinnerungen wiederherstellen – sogar vielleicht seinen Körper!

Aber es gibt ein Problem: Eindringlinge sind aufgetaucht

Leider hängt das Glück von Bonney und Kuma von Liliths Erfolg bei der Wiederbelebung von Vegapunk ab, und mit der letzten Seite des Kapitels droht Unheil für die friedlichen und glücklichen Momente auf Elban.

Eiichiro Oda enthüllt als Teaser für die kommenden Ereignisse auf Elban zwei mysteriöse Figuren in Umhängen, von denen einer verdächtig nach Shanks aussieht. Auch beim diesjährigen Jump Festa sprach er von der Einführung eines Antagonisten, auf den Fans in der Arc sehnlich warten. Er hat diesen dabei ganz vage nur als “den Mann” bezeichnet.

One Piece-Fans können sich also auf die kommenden Enthüllungen des bisherigen mysteriösen Mannes freuen, der Shanks zum Verwechseln ähnlich sieht und das mögliche Happy End von Kuma und Bonney.

Wie hat euch das letzte One Piece-Kapitel des Jahres gefallen und welche Theorien habt ihr zu den zwei mysteriösen Gestalten am Ende des Kapitels?