Fans denken, dass das One Piece ein Gegenstand ist, der mehrere Ebenen durchbricht

Nur wenige Charaktere wissen, was das One Piece wirklich ist.

Das große Ziel von Monkey D. Ruffy ist es, der König der Piraten zu werden. Dafür muss er den sagenumwobenen Schatz finden, das One Piece. Der Piratenkönig Gol D. Roger hat den Schatz irgendwo auf der Grandline versteckt und rief Piratencrews auf der ganzen Welt auf, danach zu suchen.

Doch dabei verriet er nicht, was hinter dem Schatz steckt. Es ist nur bekannt, dass Gol D. Roger einen Schatz auf Laugh Tale gefunden hat, bei dem er lachen musste. Ob es sich dabei gleichzeitig um das One Piece handelt, wissen wir bis heute nicht. Doch Fans vermuten, dass hinter dem Schatz ein simpler Gegenstand steckt, der eine tiefere Bedeutung hat.

Achtung, hier folgen Spoiler zur Story von One Piece, die bis in das aktuelle Kapitel reichen.

One Piece: Das könnte hinter dem großen Schatz stecken

Was könnte hinter dem One Piece stecken? Eine aktuell beliebte Fan-Theorie ist, dass das One Piece ein Manga oder ein Comicbuch ist. Somit würde es einen Manga im Manga geben, der die Meta-Ebene durchbricht.

Es gibt mehrere Hinweise darauf, wieso die Theorie stimmen könnte:

Ein Charakter erwähnt, dass es in dieser Geschichte eine weitere Erzählung gäbe

Es gibt einen Hauptcharakter in dieser Erzählung

Demnach könnte es sein, dass die Legende rund um den Sonnengott Nika eigentlich nur eine Geschichte sei, deren lesbare Fassung sich in der Schatztruhe versteckt. Nika könnte ein fiktionaler Held sein und der Hauptcharakter des „One Piece“ sein, einem Cartoon-Comic.

Dieser Held könnte zur Teufelsfrucht geworden sein, die Joy Boy dann gegessen hat. Laut Dr. Vegapunk entstehen Teufelsfrüchte nämlich aus den Wünschen der Menschheit heraus. Somit könnte Joy Boy die Geschichte gelesen und sich die Kräfte von Nika gewünscht haben.

Das würde bedeuten, dass es in One Piece eine weitere Geschichte namens One Piece geben würde. Allerdings handelt es sich dabei nur um eine Fan-Theorie. Bislang hat Oda nur angedeutet, dass das One Piece ein Gegenstand sein könnte.

One Piece befindet sich aktuell im Egghead-Arc:

Andere Theorien rund um das One Piece

Was könnte sonst noch hinter dem One Piece stecken? Es gibt noch andere Theorien, was genau hinter dem Schatz stecken könnte. Genauso gut könnte das One Piece ein klassischer Schatz sein, der aus Gold, Schmuck oder anderen wertvollen Materialien besteht.

Alternativ könnte etwas aus dem Verlorenen Jahrhundert dort enthalten sein. Joy Boy lebte zu einer Zeit, in der seine Heimat technologisch weit fortgeschritten war. Vielleicht ist ein Gegenstand in der Schatzkiste, der mit dem Antiken Königreich zusammenhängt.

Welcher Theorie zum One Piece glaubt ihr am meisten?