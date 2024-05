One Pieces berüchtigste Familie - Das sind die Mitglieder der Monkeys

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Wir haben euch die mächtigsten Familien aus One Piece bereits vorgestellt, aus denen ihr die Monkeys als mächtigste Familie gewählt habt! Ruffy Familie zeichnet sich durch viele berüchtigte Personen aus und spielt eine wichtige Schlüsselrolle in der übergreifenden Geschichte von One Piece. Sie rebellieren gegen Unrecht und glauben an eine freie Welt ohne korrupte Regierungen.

Achtung: Um nicht mit Details gespoilert zu werden, solltet ihr den Anime mindestens bis Folge 1089 anschauen. Das Alter der Charaktere bezieht sich ebenfalls auf eben diese Zeit.

Der Wille des D.

Die drei Blutsverwandten Garp, Dragon, Ruffy sowie Adoptivenkel/-bruder Ace tragen das D. im Namen und gehören damit zum D.-Klan, der von der Weltregierung gefürchtet wird. Die meisten wissen sehr wenig über die Bedeutung des D.’s – selbst die Namensträger. Doch alle, die wissen, was hinter dem D. steckt, haben große Ehrfurcht vor dem „Wille des D.“.

Bei Bedarf könnt ihr hier euer Wissen zum „Wille des D.“ nochmal auffrischen und alle bekannten Informationen dazu nachlesen:

Wichtige Familienmitglieder

Monkey D. Garp - Ruffys Großvater

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Alter: 78 Jahre

78 Jahre Position: Vizeadmiral der Marine

Vizeadmiral der Marine Teufelsfrucht: Keine

Keine Kopfgeld: Keines

Ruffys Großvater Garp ist Vizeadmiral der Marine. Im Laufe seiner Karriere wurde Garp der Titel des Admirals mehrmals angeboten, jedoch hat er sich jedes Mal dagegen entschieden. Als „Held der Marine“ ist er bei anderen Soldaten beliebt und genießt großes Ansehen. Das ist vermutlich der Grund, warum er trotz seiner rebellischen Art von der Weltregierung geduldet wird. Selbst vom ehemaligen Flottenadmiral Sengoku wird er respektiert – auch wenn dieser oft seine Geduld mit Garps eigensinnigem Vorgehen verliert.

Zu Gol D. Rogers Lebzeiten konnte er ihm ebenbürtig gegenüberstehen. Trotz ihrer Rivalität hatten Garp und Gol D. Roger eine freundschaftliche Beziehung. Garp wurde sogar von Roger kurz vor seiner Hinrichtung gebeten, seinen Sohn Ace zu adoptieren. Später ließ er Ace und seinen eigenen Enkel Ruffy von Dadan aufziehen und besuchte sie gelegentlich. Dabei hat er vergeblich versucht, den beiden auszureden, dass sie Piraten werden wollen – eigentlich nur, um die beiden zu schützen.

Monkey D. Dragon - Ruffys Leiblicher Vater

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Alter: 55 Jahre

55 Jahre Position: Anführer der Revolutionsarmee

Anführer der Revolutionsarmee Teufelsfrucht: Unbekannt

Unbekannt Kopfgeld: Unbekannt

Garps Sohn Dragon war früher ebenfalls Soldat bei der Marine. Doch er lehnte ihre Vorstellung von Gerechtigkeit ab und beschloss, die Weltregierung zu stürzen. Dafür gründete er die Revolutionsarmee und wurde der meistgesuchte Mensch der Welt.

Obwohl Dragon nicht vor Gewalt zurückschreckt, versucht er stets seine Verbündeten und die Unschuldigen zu schützen. Jedoch ist er gnadenlos, wenn jemand seiner Meinung nach Unrecht getan hat. So hätte er es selbst Sabo – der Nummer 2 der Revolutionsarmee – nicht vergeben, wenn dieser König Cobra tatsächlich getötet hätte.

Auch wenn Dragon sich der Rolle als Vater nie annahm, hat er stets aus der Ferne über Ruffy gewacht. So hat er seinen Sohn in Loguetown unbemerkt das Leben gerettet und verfolgt stets seine Aktionen. Dragon möchte, dass Ruffy das Leben führen kann, was er sich selbst aussucht – und womöglich kreuzen sich ihre Wege irgendwann.

Monkey D. Ruffy

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Alter: 19 Jahre

19 Jahre Position: Kapitän der Strohhut-Piratenbande, einer der Vier Kaiser

Kapitän der Strohhut-Piratenbande, einer der Vier Kaiser Teufelsfrucht: Gum-Gum-Frucht bzw. Mensch-Mensch-Frucht Modell: Nika

Gum-Gum-Frucht bzw. Mensch-Mensch-Frucht Modell: Nika Kopfgeld: 3.000.000.000 Berry

Als jüngster der Monkey-Familie hat auch Ruffy große Ziele und möchte Piratenkönig werden. Aktuell befindet er sich auf einem guten Weg dahin, denn der Kapitän der Strohhüte ist einer der Vier Kaiser – den vier mächtigsten Pirat*innen der Welt.

Dabei ist Ruffy nicht wie die meisten Pirat*innen, die Schrecken verbreiten. Für ihn bedeutet Pirat sein, frei zu sein. Und diese Freiheit will er nicht nur für sich selbst, sondern für alle Menschen auf der Welt. Unrecht kann Ruffy daher nicht tolerieren und hat schon mehrere Königreiche vor anderen Pirat*innen – und auch vor den Sieben Samurai – gerettet. Das gefällt der Weltregierung nicht und so versuchen sie, seine Taten oft zu verschleiern.

Ruffy erweckt bei seinen Crewmitgliedern und Weggefährt*innen Hoffnung. Einige sehen sogar Parallelen zwischen Ruffy und Gol D. Roger und erwähnen im gleichen Zuge auch oft den “Wille des D.”. Gleichzeitig glaubt Ruffy stets an seine Freunde und unterstützt sie bei ihren Vorhaben und Zielen. Dadurch hat er im Laufe seiner Abenteuer schon viele Verbündete gewinnen können.

Puma D. Ace - Ruffys Adoptiv- & Blutsbruder

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Alter: mit 20 Jahren gestorben (wäre aktuell 22 Jahre)

mit 20 Jahren gestorben (wäre aktuell 22 Jahre) Position: 2. Kommandant der Whitebeard-Piratenbande

2. Kommandant der Whitebeard-Piratenbande Teufelsfrucht: Feuer-Frucht

Feuer-Frucht Kopfgeld: ehemals 550.000.000 Berry

Als Sohn von Gol D. Roger und Puma D. Rouge sind Ace und Ruffy nicht blutsverwandt. Durch die Adoption von Garp und als geschworener Blutsbruder von Ruffy ist er trotzdem ein enges Familienmitglied.

Als Kind musste Ace sich oft anhören, dass sein Vater Gol D. Roger ein Monster sei und entwickelte einen großen Hass auf ihn. Deshalb hinterfragte er sein Leben lang seine eigene Existenz. Später nahm Whitebeard ihn als einen seiner Söhne in die Crew auf. Für Ace war Whitebeard der einzige Vater, den er je akzeptierte.

Ruffy hat stets zu Ace aufgeschaut. Auch wenn Ace anfangs genervt von Ruffy war, nahm er sich der Rolle als großer Bruder bewusst an. Nach Sabos vermeintlichem Tod versprach er Ruffy, ihn nie alleine zu lassen. Doch leider konnte er dieses Versprechen nicht einhalten, da er sich im Marineford-Krieg opferte, um Ruffy vor dem Tod zu bewahren. Sterbend in Ruffys Armen fand er schließlich den Entschluss, dass er froh war, gelebt zu haben. Was er als einziges bereute, sei, niemals miterleben zu können, wie Ruffy König der Piraten wird.

Sabo - Ruffys Blutsbruder

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Alter: 22 Jahre

22 Jahre Position: Generalstabschef und Nummer 2 der Revolutionsarmee

Generalstabschef und Nummer 2 der Revolutionsarmee Teufelsfrucht: Feuer-Frucht

Feuer-Frucht Kopfgeld: 602.000.000 Berry

Sabo ist eigentlich der Sohn eines Adelshauses. Doch er konnte sich nie mit dem Adel und dessen Ansichten identifizieren und schämte sich sogar dafür, als Adliger geboren worden zu sein. Deswegen ist Sabo mit 10 Jahren von Zuhause weggelaufen. Dabei traf er auf Ace und Ruffy, mit denen er sich die Blutsbrüderschaft schwor. Sabo nimmt oft die Rolle als Schlichter zwischen seinen hitzköpfigen Brüdern ein und ist laut Ruffy der nettere große Bruder.

Als Kind stach Sabo überstürzt in See und geriet ins Visier eines Himmelsdrachenmenschen, den höchsten Adligen in One Piece. Dragon hat ihn jedoch unbemerkt gerettet und in die Revolutionsarmee aufgenommen. Leider hatte Sabo sein Gedächtnis verloren und bekam es erst zurück, als er von Ace’ Tod erfuhr. Daraufhin konnte er sich in Dressrosa wieder mit Ruffy vereinen und nahm Ace' Teufelsfrucht an sich.

Kali Dadan - Ruffys Ziehmutter

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Alter: 55 Jahre

55 Jahre Position: Anführerin der Bergräuber-Bande

Anführerin der Bergräuber-Bande Teufelsfrucht: Keine

Keine Kopfgeld: 7.800.000 Berry

Dadan ist schon seit langer Zeit mit Garp befreundet und Ziehmutter von Ace, Ruffy und kurzzeitig Sabo. Eigentlich ist sie die Anführerin einer Bergräuber-Bande und nicht gerade erfreut darüber, dass Garp Ace und Ruffy in ihre Obhut gibt. Da sie ihm einige Gefallen schuldig ist, hat sie jedoch keine andere Wahl.

Trotz ihrer schroffen Art hat Dadan die Jungs sehr in ihr Herz geschlossen und sammelt jegliche Berichte über sie. Nach Ace’ Tod konnte sie nur daran denken, wie schrecklich sich Ruffy fühlen muss. Aber auch die Nachrichten über Sabo rühren die gesamte Räuberband zu Tränen.

Falls ihr noch nicht genug habt, könnt ihr hier noch mehr zu Monkey-Familie erfahren:

Abseits von diversen Fan-Theorien gibt es übrigens noch keine offiziellen Informationen darüber, wer Ruffys leibliche Mutter ist.

Habt ihr Vermutungen oder auch ganz eigene Theorien, wer sie sein könnte? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!