One Piece zeigt bislang unveröffentlichte Zeichnungen der Strohhutbande - und wow: Ruffy sollte eigentlich mal Schwertkämpfer werden

Schwert statt Gummikräfte? So sah Ruffy zumindest früher aus.

Eiichiro Oda arbeitet seit mehreren Dekaden an seinem Manga zu One Piece. Zuvor zeichnete er mit Monsters ein Prequel, in dem ein Vorfahre von Lorenor Zorro die Hauptrolle spielt. Die Serie mit nur einer Episode startete auf Netflix und bekommt seinen Release auf Blu-ray.

Der Blu-ray liegt eine Zeichnung bei, die die frühen Konzeptzeichnungen von Monsters zeigt. Doch was One Piece-Fans genauso interessieren dürfte sind Zeichnungen, die die Strohhutbande in frühen Stadien zeigen.

One Piece: So sahen Ruffy, Nami und Co. im frühen Stadium aus

Wie sehen die Charaktere aus? Die Hauptfigur aus Monsters hat sich ziemlich verändert. Links ist Ryuma zu sehen, wie wir ihn aus dem Anime kennen. Rechts ist wohl eine frühere Version von ihm, bei der er zwar ein Schwertkämpfer bleibt, dafür aber einen imposanten Helm trägt. Er hat hellere Haare und einen Pony im Gesicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bei den Charakteren aus One Piece wird es leider undeutlicher, wer welche Figur ist. Auf der rechten Seite ist Ruffy mit einem überaus süßen Seemonster mit knuffigen Augen zu sehen. In der früheren Version wäre der Kapitän der Strohhutbande noch ein Schwertkämpfer gewesen, wie der Griff auf seinem Rücken andeutet.

Womöglich könnte die Waffe auch ein Stab oder Speer sein. Ursprünglich sollte sie nämlich länger sein, denn auf der Zeichnung sind ausradierte Konturen einer verlängerten Version zu sehen.

Nami ist ebenfalls direkt zu erkennen. Sie hätte zwei geflochtene Zöpfe gehabt und sah dadurch braver aus als jetzt. Nami hat eine krasse Verwandlung durchgemacht, denn zwischenzeitlich wurde sie zum axtschwingenden Cyborg.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der junge Mann in der oberen linken Ecke könnte von der Augenpartie her Zorro sein. Doch er trägt kein Bandana mehr, sondern nur ein Band um die Stirn. Außerdem war seine Frisur wilder als jetzt.

Bei den Charakteren unten herrscht großes Rätselraten. Sie haben sich wohl im Laufe der Entwicklung so verändert, dass sie jetzt nicht mehr zugeordnet werden können. Die Dame unten links könnte Vivi sein, die beiden Herren Sanji und ein menschlicher Chopper.

Der Anime zu One Piece befindet sich aktuell im Egghead Island-Arc:

0:47 One Piece: Das erwartet euch in Episode 1094 des Anime

Im Laufe der Jahre hat sich Oda wohl entschlossen, die Strohhutbande zu dem zu machen, was sie heute ist. So hat jedes Mitglied ein individuelles Aussehen verpasst bekommt, das es von den anderen unterscheidet.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ereignisse von One Piece in der nächsten Zeit entwickeln werden. Der Manga befindet sich in den letzten Zügen und könnte demnächst sein Ende finden.

Welche Designs gefallen euch besser: die Originalen oder die Aktuellen?