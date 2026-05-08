Path of Exile 2 bekommt mit Version 0.5 das bislang größte Update der Reihe - krempelt Endgame komplett um und bringt 2 neue Ascendancy-Klassen

Path of Exile 2 bekommt im Mai das letzte große Inhalts-Update vor dem Full Release in diesem Jahr und wir durften schon einen Blick darauf werfen.

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Samara Summer
08.05.2026 | 06:00 Uhr

Return of the Ancients bringt große Veränderungen für die Atlas-Map und jede Menge neue Storylines. Return of the Ancients bringt große Veränderungen für die Atlas-Map und jede Menge neue Storylines.

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Path of Exile 2 wird noch in diesem Jahr den Early Access verlassen und dann als F2P-Titel im Full Release erscheinen. In Vorbereitung auf diesen Schritt bekommt das ARPG jetzt noch mal ein gigantisches Inhalts-Update. Wir durften uns die Präsentation schon im Voraus anschauen, samt anschließendem Q&A mit Game Director Jonathan Rogers.

Update 0.5 "Return of the Ancients" erscheint am 29. Mai, krempelt das Endgame, beziehungsweise die Atlas-Map komplett um und fügt zwei richtig spannende neue Ascendancy-Klassen zu.

Video starten 4:01 Path of Exile 2: Riesiges Update 0.5 "Return of the Ancients" bringt neue Endgame-Storylines, Bosse, Uniques und Ascendancys

Wir geben euch auf dieser Seite einen Überblick und stellen euch hier zwei Ergänzungen einzeln vor:

Das steckt in der großen Inhaltserweiterung Return of the Ancients zu Path of Exile 2

Rogers erklärt im Q&A, dass der letzte wichtige Schritt vor dem Full Release eine komplette Frischzellenkur für das Endgame sei. Darum fokussiert sich Update 0.5 darauf und will 50 Stunden neuen Content dafür liefern. Eine zusätzliche Startklasse wird es dagegen erst mal nicht geben, einige Anpassungen gibt es aber auch für die Kampagne.

Der Game Director bestätigte auch noch mal, dass Version 1.0 noch 2026 erscheinen wird und wie geplant, gleich zu Beginn die gesamte Kampagne und drei Ascendandys für bestehende Klassen liefern soll. Das sind die wichtigsten Neuerungen, die vorher bereits Ende Mai mit Return of the Ancients ins Spiel kommen:

  • Quality of Life-Updates, beziehungsweise Streamlining für die Kampagne
  • 6 neue Endgame-Storylines
  • überarbeitete Endgame-Aktivitäten
  • neue League: Runes of Aldur
  • neue Crafting-Systeme
  • veränderte Atlas-Map samt ganz neuer Areale
  • 15 neue Bosse und Pinnacle Bosse
  • komplett überarbeiteter Atlas-Skilltree mit über 400 neuen Knoten
  • über 40 neue Uniques
  • 2 neue Ascendancy-Klassen: Spiritwalker (Jägerin-Ascendancy), Martial Artist (Mönch-Ascendancy)
  • zahlreiche Quality of Life-Updates für das Endgame

Wie viel sich verändert hat, dürfte Path of Exile 2-Veteran*innen direkt mit einem Blick auf die Atlas-Map auffallen. Die beginnen direkt im Start-Areal, wo jede Menge neue Questlines zu finden sind. Allgemein soll das Endgame jetzt übersichtlicher organisiert sein mit neuen Points of Interest und Zielen, die einfach zu verfolgen sind.

Diese Grafik von Grinding Gear Games gibt euch noch mal einen Überblick und kleinen Vorgeschmack. Diese Grafik von Grinding Gear Games gibt euch noch mal einen Überblick und kleinen Vorgeschmack.

Ganz am Anfang erst mal Türme auszuchecken, ist laut Rogers immer noch sinnvoll. Aber auch bereits, wenn ihr euch dort zum ersten Mal hinwagt, wartet eine ganz neue Herausforderung auf euch, nämlich das Fortress, eine riesige, verdorbene Festung und die erste neue Storyline des Return of the Ancients-Updates.

Hier aktiviert ihr Tore, entdeckt uralte Maschinerie, beziehungsweise Waffen, die ihr ausschalten müsst, neue und seltene Feind-Varianten und erhaltet natürlich auch jede Menge Belohnungen. Indem ihr das Fortress durchquert und dabei Maps abschließt, könnt ihr außerdem jeden Knoten im Atlas-Skilltree freischalten.

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Mit der neuen Erweiterung sind die Endgame-Bosse jetzt außerdem auch über fixe Questlines zu erreichen, sodass ihr euch beim ersten Mal nicht mehr auf random Drops verlassen müsst.

Zudem gibt es jetzt im Endgame ein Spezialisierungs-System, das an die Ascendancys erinnert. Dabei könnt ihr euch mit einem der unterschiedlichen Atlas Meister verbünden, wie beispielsweise Monsterjägerin Hilda, und von ihnen lernen.

Das sind aber nur einige Beispiele, beziehungsweise Eckpunkte für die große Transformation, die das Endgame mit Update 0.5 erhält. Die Kampagne sollt ihr dafür künftig schneller abschließen können. Hier werden einige Areale etwas entschlackt und die Wegführung erleichtert.

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