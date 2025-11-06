One Piece auf Netflix enthüllt weiteren Cast-Neuzugang für Season 3 - noch bevor die zweite Staffel erscheint

Netflix verfilmt den One Piece-Manga neu und mit echten Schauspieler*innen. Die erste Staffel kam super an, bald erscheint die zweite. Aber schon vorher gibt es große Neuigkeiten zu Staffel 3. Denn neben dem Schauspieler für Ace wurde ein weiteres Cast-Mitglied bekanntgegeben – und das passt wie die Faust aufs Auge: Cole Escola spielt Bon Clay.
Netflix hat die ideale Person gefunden, um den legendären One Piece-Bösewicht Bon Clay zu verkörpern
Dass Staffel 2 von One Piece irgendwann nächstes Jahr auf Netflix erscheint, wussten wir schon länger. Vor Kurzem wurde dann endlich auch der Release-Termin bekannt gegeben: Wir müssen uns nur noch bis zum 10. März 2026 gedulden, dann stechen die Strohhutpiraten endlich wieder in See. Danach geht es definitiv weiter, Season 3 wurde bereits bestätigt.
Staffel 3 bekommt mit Cole Escola einen Actor, dem die Rolle des Bon Clay aka Bon Curry, Bentham oder Mister 2 wie auf den Leib geschneidert zu sein scheint. Das liegt nicht nur am Aussehen, sondern unter anderem daran, dass Cole Escola nichtbinär ist.
Dementsprechend passt das Casting natürlich perfekt, weil Bon Clay sich selbst ebenfalls weder als Mann noch als Frau beziehungsweise ein bisschen was von beidem definiert (auch wenn er männliche Pronomen nutzt und das Thema in den Übersetzungen anfangs vermieden wurde).
Netflix schreibt zur Bekanntgabe der Neubesetzung Folgendes auf Twitter:
"Ein Meister der Performance-Kunst und Präzision! Als theatralischer Assassine, der Kampf in Kunst verwandelt, ist Bon Clay so gefährlich wie überwältigend."
Link zum Twitter-Inhalt
Bon Curry zählt nicht nur zu den schillerndsten Figuren in One Piece, sondern auch zu den coolsten Bösewichten. Ursprünglich arbeitete er für die Baroque-Firma und war ein Haupt-Gegenspieler der Strohhut-Piratenbande im Alabasta Arc. Im Laufe der Zeit hat sich seine Rolle allerdings gewandelt und er ist zu einem wichtigen Verbündeten von Ruffy und Co. geworden.
Die Community nimmt das Casting sehr gut auf: Bei Bon Clay handelt es sich um einen echten Fanliebling, dementsprechend ist die Aufgabe, in diese Rolle zu schlüpfen, keine leichte. Aber angesichts dessen, was über Cole Escola bisher bekannt ist, scheinen wir es hier mit einem fantastischen Casting zu tun zu haben. Die Reaktionen sind entsprechend überschwänglich positiv:
Link zum Twitter-Inhalt
In den Kommentaren wird Cole Escolas Casting mehrfach schlicht als "perfekt" bezeichnet und dem können wir uns nur anschließen:
Perfection! ABSOLUTE CINEMA! Perfect choice!? pic.twitter.com/LsNOt1eeVV— Patro (@jvpatro28) November 4, 2025
Mehr News aus der Film- und Serienwelt könnt ihr euch in diesen verlinkten GamePro-Beiträgen durchlesen:
Cole Escola sagt euch nichts? Keine Bange, das ist kein allzu großes Wunder. Bisher hat sich Cole Escola vor allem in der Theaterwelt und noch nicht so sehr in Filmen oder Serien einen Namen gemacht. Für die herausragende Broadway-Performance in Oh Mary! wurde Escola schon mit einem Tony Award ausgezeichnet. Außerdem ist Escola bald in Jonty auch im Kino zu sehen, und zwar an der Seite von Jesse Plemons.
Wie findet ihr die Besetzung? Welche Figur aus One Piece mögt ihr am liebsten?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.