One Piece auf Netflix enthüllt weiteren Cast-Neuzugang für Season 3 - noch bevor die zweite Staffel erscheint

Staffel 2 der Netflix-Verfilmung von One Piece ist noch nicht einmal erschienen, da gibt es wieder Neuigkeiten zur 3. Staffel. Und sie könnten nicht besser sein.

David Molke
06.11.2025 | 17:10 Uhr

Die Vorfreude auf One Piece Staffel 2 reicht euch nicht? Dann habt ihr jetzt einen Grund, euch auf Staffel 3 zu freuen! Die Vorfreude auf One Piece Staffel 2 reicht euch nicht? Dann habt ihr jetzt einen Grund, euch auf Staffel 3 zu freuen!

Netflix verfilmt den One Piece-Manga neu und mit echten Schauspieler*innen. Die erste Staffel kam super an, bald erscheint die zweite. Aber schon vorher gibt es große Neuigkeiten zu Staffel 3. Denn neben dem Schauspieler für Ace wurde ein weiteres Cast-Mitglied bekanntgegeben – und das passt wie die Faust aufs Auge: Cole Escola spielt Bon Clay.

Netflix hat die ideale Person gefunden, um den legendären One Piece-Bösewicht Bon Clay zu verkörpern

Dass Staffel 2 von One Piece irgendwann nächstes Jahr auf Netflix erscheint, wussten wir schon länger. Vor Kurzem wurde dann endlich auch der Release-Termin bekannt gegeben: Wir müssen uns nur noch bis zum 10. März 2026 gedulden, dann stechen die Strohhutpiraten endlich wieder in See. Danach geht es definitiv weiter, Season 3 wurde bereits bestätigt.

Video starten 1:06 One Piece auf Netflix: Behind the Scenes-Video zu Staffel 2 zeigt zum ersten Mal Marineoffizierin Tashigi

Staffel 3 bekommt mit Cole Escola einen Actor, dem die Rolle des Bon Clay aka Bon Curry, Bentham oder Mister 2 wie auf den Leib geschneidert zu sein scheint. Das liegt nicht nur am Aussehen, sondern unter anderem daran, dass Cole Escola nichtbinär ist.

Dementsprechend passt das Casting natürlich perfekt, weil Bon Clay sich selbst ebenfalls weder als Mann noch als Frau beziehungsweise ein bisschen was von beidem definiert (auch wenn er männliche Pronomen nutzt und das Thema in den Übersetzungen anfangs vermieden wurde).

Netflix schreibt zur Bekanntgabe der Neubesetzung Folgendes auf Twitter:

"Ein Meister der Performance-Kunst und Präzision! Als theatralischer Assassine, der Kampf in Kunst verwandelt, ist Bon Clay so gefährlich wie überwältigend."

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bon Curry zählt nicht nur zu den schillerndsten Figuren in One Piece, sondern auch zu den coolsten Bösewichten. Ursprünglich arbeitete er für die Baroque-Firma und war ein Haupt-Gegenspieler der Strohhut-Piratenbande im Alabasta Arc. Im Laufe der Zeit hat sich seine Rolle allerdings gewandelt und er ist zu einem wichtigen Verbündeten von Ruffy und Co. geworden.

Die Community nimmt das Casting sehr gut auf: Bei Bon Clay handelt es sich um einen echten Fanliebling, dementsprechend ist die Aufgabe, in diese Rolle zu schlüpfen, keine leichte. Aber angesichts dessen, was über Cole Escola bisher bekannt ist, scheinen wir es hier mit einem fantastischen Casting zu tun zu haben. Die Reaktionen sind entsprechend überschwänglich positiv:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

In den Kommentaren wird Cole Escolas Casting mehrfach schlicht als "perfekt" bezeichnet und dem können wir uns nur anschließen:

Mehr News aus der Film- und Serienwelt könnt ihr euch in diesen verlinkten GamePro-Beiträgen durchlesen:

KPop Demon Hunters 2 ist laut Bericht jetzt offiziell - aber auf den Release müssen wir fast bis zum nächsten Jahrzehnt warten
von Eleen Reinke
One Piece-Netflix - Dieser Schauspieler spielt Ace: Netflix enthüllt, wer Ruffys Bruder in Season 3 spielt
von Linda Sprenger
The Witcher: Geralt-Darsteller Liam Hemsworth sagt, die Spiele sind "großartig, wenn man keine Beziehung, einen Job oder irgendwas anders im Leben zu tun hat"
von Eleen Reinke

Cole Escola sagt euch nichts? Keine Bange, das ist kein allzu großes Wunder. Bisher hat sich Cole Escola vor allem in der Theaterwelt und noch nicht so sehr in Filmen oder Serien einen Namen gemacht. Für die herausragende Broadway-Performance in Oh Mary! wurde Escola schon mit einem Tony Award ausgezeichnet. Außerdem ist Escola bald in Jonty auch im Kino zu sehen, und zwar an der Seite von Jesse Plemons.

Wie findet ihr die Besetzung? Welche Figur aus One Piece mögt ihr am liebsten?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Animal Crossing-Fans vermissen trotz Switch 2-Update ein großes Upgrade für Nooks Laden: mein größter Kritikpunkte am Spiel

vor 12 Minuten

Animal Crossing-Fans vermissen trotz Switch 2-Update ein großes Upgrade für Nooks Laden: "mein größter Kritikpunkte am Spiel"
LEGO hat das große Star Trek-Set für Black Friday enthüllt: Release, Preis, Teileanzahl, Minifiguren, Bilder und mehr im Live-Ticker   4  

vor 15 Minuten

LEGO hat das große Star Trek-Set für Black Friday enthüllt: Release, Preis, Teileanzahl, Minifiguren, Bilder und mehr im Live-Ticker
One Piece auf Netflix enthüllt weiteren Cast-Neuzugang für Season 3 - noch bevor die zweite Staffel erscheint

vor einer Stunde

One Piece auf Netflix enthüllt weiteren Cast-Neuzugang für Season 3 - noch bevor die zweite Staffel erscheint
CoD Black Ops 7 - Alle 24 Operators zum Launch im Überblick

vor 3 Stunden

CoD Black Ops 7 - Alle 24 Operators zum Launch im Überblick
mehr anzeigen