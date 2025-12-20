Fallout Serie: Todd Howard hat diverse Cameo-Rollen abgelehnt, weil er glaubt, er wäre zu ablenkend

Todd Howard verzichtet auf einen Cameo-Auftritt in der neuen Staffel von Fallout und nennt auch seine Gründe dafür.

Kevin Itzinger
20.12.2025 | 18:14 Uhr

Todd Howard in der Fallout Serie? Erstmal nicht.

Nach langer Wartezeit startete vor ein paar Tagen endlich die zweite Staffel der Amazon Hit-Serie Fallout und schon die erste Folge heimste erneut richtig gute Kritiken ein. In einem Interview mit IGN sprach Bethesda-Chef Todd Howard über die Serie und beantwortete darin unter anderem die Frage nach einem Cameo-Auftritt von ihm.

Kein Cameo-Auftritt für Todd Howard

Todd Howard ist zweifelsohne das Gesicht von Bethesda. Wahrscheinlich hat jede Person, die schon mal ein großes Gaming-Event verfolgt hat, den Mann in einer seiner Lederjacken gesehen. Etwa als er 2019 auf der damals noch stattfindenden E3 die Ankündigung von Fallout 4 mit "It just works!" kommentiert hat.

Video starten 2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Wenig verwunderlich ist also die Frage von IGN, ob er vielleicht selbst in Staffel 2 der Serienumsetzung zu sehen sein wird, etwa in Form eines Cameo-Auftritts. Die Antwort fällt dabei sehr deutlich aus:

Sie haben mir schon in Staffel 1 eine ganze Menge angeboten. Ich sollte in einer Art Dr. Strangelove Vault-Tec-Raum auftreten, wo sie über alle Experimente und einige andere Dinge sprechen. [...] Ich habe bisher zu allen Nein gesagt.

Er nennt auch Gründe für die Absage, zum einen sehe er seine Stärken eher hinter der Kamera, zum anderen will er aber auch nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Ich will nicht ablenken und dass alle sagen: „Oh, da ist Todd!“

Ob das wirklich so wäre, können wir nur schwer einschätzen, immerhin ist die Serie auch außerhalb der Gaming-Community sehr beliebt und da dürfte sein Bekanntheitsgrad dann doch eher überschaubar sein. Aber wahrscheinlich war die Aussage auch eher mit einem Augenzwinkern gemeint, oder? Oder?!

Fallout: Staffel 2 enthüllt die düstere Wahrheit hinter Vault 24, der schon vor 15 Jahren aus einem der Spiele gestrichen wurde
von Eleen Reinke
Fallout: Staffel 2 enthüllt die düstere Wahrheit hinter Vault 24, der schon vor 15 Jahren aus einem der Spiele gestrichen wurde

Schon Staffel 1 der Fallout-Serie war auf Amazon ein riesiger Erfolg. Bereits in der ersten Woche nach Veröffentlichung wurden über 2,9 Milliarden Minuten der Serie gestreamt, später überstieg die Show die Grenze der 100 Millionen Zuschauer*innen weltweit.

Auch der Start der zweiten Staffel kam bisher sehr gut an und heimste erste Traumwertungen ein. Mit oder ohne Todd Howard, für die Serie gilt wohl dasselbe, wie damals für Fallout 4 – it just works.

Habt ihr die erste Staffel gesehen und schon mit der zweiten angefangen? Oder wartet ihr, bis alle Folgen verfügbar sind? Hättet ihr euch über einen Cameo-Auftritt von Tod Howard gefreut? Schreibt es gerne in die Kommentare!

