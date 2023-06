One Piece: Live-Action-Serie auf Netflix zeigt bislang ungesehenen Kampf mit Zorro aus dem Anime

Zorro hatte vor seinem Beitritt in Ruffys Bande einen actiongeladenen Kampf.

Schon bald setzt die Live-Action-Serie zu One Piece die Segel und landet auf Netflix. In einem ersten Teaser-Trailer konnten wir uns ein Bild davon machen, wie detailgetreu sich die Netflix-Adaption an das Original hält.

Doch die Serie nimmt sich einige Freiheiten heraus. Wie im ersten Teaser-Trailer zu sehen war, wird es einen Kampf mit Zorro geben, der im Manga und Anime bislang nur angedeutet wurde und nie zu sehen war.

One Piece: Netflixserie enthält Kampf zwischen Zorro und Agenten

Um welchen Kampf geht es? Im Trailer ist ab der 35. Sekunde ein Kampf zwischen Zorro und einer rot gekleideten Person zu sehen, die sich im Schwertkampf mit dem Piratenjäger messen will.

Bei dem Herausforderer handelt es sich um den ehemaligen Mister 7 aus der Baroque-Firma. Im Manga wird angedeutet, dass Zorro bereits vor dem Beitritt in die Strohhutbande eine Begegnung mit den Agenten der Firma hatte.

Der ehemalige Mister 7 wollte Zorro nämlich für die Baroque-Firma anheuern. Doch Zorro lehnte ab, da er die Firma öde fand. Er hätte nur mitgemacht, wenn er sofort zum Boss der Baroque-Firma aufgestiegen wäre. Doch Mister 7 lehnte Zorros Wunsch ab. Daraufhin entbrannte ein actionreicher Schwertkampf, dessen Ausgang ihr euch vermutlich denken könnt.

Übrigens: Es gibt sogar eine offizielle Zeichnung von Mister 7, obwohl er im Manga nie zu sehen war. One Piece-Autor Eiichiro Oda beantwortete im 36. Manga die Frage eines Fans nach dem Aussehen von Mister 7. Doch es ist nicht einfach für das Netflix-Team, mit dieser Vorlage zu arbeiten:

Ob Netflix dieser Vorlage gerecht wird?

Mister 7 wurde nach dem Kampf durch den damaligen Mister 8 ersetzt, der im Rang um eine Position nach oben stieg. Deshalb gab es sein Gesicht nie zu sehen. Doch es gibt noch viele weitere Agenten, die im Laufe der Geschichte den Strohhutpiraten das Leben schwer machen werden.

Solltet ihr nicht mehr im Kopf haben, um welchen Kampf es geht, könnt ihr im folgenden Trailer bis zur 35. Sekunde vorspulen:

1:43 One Piece - Erster Trailer zur Live-Action-Serie auf Netflix zeigt Strohhutpiraten in Action

Wir dürfen gespannt sein, ob das die einzige Szene bleiben wird, die eine Lücke im Manga und Anime füllt. Vermutlich wird es weitere Easter Eggs geben, von denen Fans von One Piece bislang noch nichts wussten.

Wann startet die Live-Action-Serie? Die Real-Serie von One Piece kommt ab dem 31. August 2023 auf Netflix. Es wird insgesamt acht Folgen geben, die sich um die Gründung der Strohhutpiratenbande dreht.

Welche Szenen würdet ihr gerne in der Netflix-Serie sehen, die im Anime und Manga zu kurz kamen?