One Piece-Serie auf Netflix zeigt erstmals richtig Ruffys Outfit - und eine entscheidende Sache ist anders

Ruffys Outfit aus der Netflix-Serie ähnelt dem aus dem Anime stark.

In diesem Jahr soll bekanntlich eine Live-Action-Serie, also eine Show mit echten Schauspieler*innen, zum gefeierten Anime One Piece auf Netflix an den Start gehen. Die wichtigsten Mitglieder des Casts wurden bereits enthüllt und Poster haben bislang immerhin angeteast, wie die Mitglieder der Strohhutbande in der kommenden Netflix-Serie aussehen werden.



Was ist neu? Auf dem Netflix-Event "TUDUM" in Brasilien wurde nun erstmals das Outfit in Gänze gezeigt, dass Ruffy in der Netflix-Show tragen wird. Twitter-Mitglied @OnePieceNxBr hat die ausgestellte Kleidung des quirligen Piraten abfotografiert (via CBR):

Ruffy wird also auch in der Netflix-Umsetzung eine rote Weste, blaue Jeans-Shorts und seinen typischen Strohhut tragen.

Eine Sache ist allerdings anders: Ruffys Markenzeichen fehlt, nämlich seine Sandalen, die er stets stolz in der Anime-Serie trägt. In der Netflix-Serie setzt der Pirat hingegen auf geschlossene braune Schuhe.

Dass Ruffy bei seinem Netflix-Auftritt auf seine heißgeliebten Sandalen verzichten wird, deutete vor einigen Monaten bereits ein Poster an:

Der Grund für den Sandalen-Verzicht: Emily Rudd, die Darstellerin von Nami in der Netflix-Show, kommentierte kurz darauf die vielen Fragen nach Ruffys Sandalen auf Instagram: Dass Ruffy jetzt auf geschlossenes Schuhwerk setzt, liegt schlicht und einfach daran, dass alle Schauspieler*innen so viele Stunts wie möglich selbst gemacht haben. Oder in anderen Worten: Sicherheit geht vor. Und mit Sandalen zu kämpfen, ist in der Realität eben nicht so einfach wie im Anime.

Alles, was ihr über die kommende One Piece-Serie wissen müsst, haben wir in dieser GamePro-Übersicht für euch zusammengefasst:

Die Serienadaption wird 8 Folgen umfassen und startet exklusiv bei Netflix. Einen konkreten Release-Termin gibt es bislang nicht, jedoch soll es noch 2023 losgehen.

Welchen Story-Arc die Geschichte behandeln wird, ist bislang nicht bekannt. Jedoch gehen wir davon aus, dass die acht Folgen der Netflix-Show die Anfänge der Strohhutbande rundum Ruffy, Zorro, Nami und Co. behandeln wird.

Was sagt ihr zum Outfit von Ruffy aus der Live-Action-Serie zu One Piece?