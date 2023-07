One Piece: Netflix-Serie zeigt Ruffys Teufelsfrucht, dank der er seine Gegner windelweich haut

Hier isst Ruffy ganz genüsslich seine Teufelsfrucht.

Die Netflix-Serie zu One Piece wird die Anfänge der Strohhutbande zeigen. Dazu zählt auch, wie Ruffy an seine Teufelsfrucht kam. Viele von euch dürften sich beispielsweise noch an die Szene erinnern, in der Shanks Ruffy vor dem Ertrinken rettete und deshalb ein Körperteil verlor.

Tatsächlich wird die Netflix-Serie die Teufelsfrucht sogar zeigen. Auf Twitter sind nun zwei Bilder aufgetaucht, die die Requisite zeigen.

One Piece auf Netflix: So sieht Ruffys Teufelsfrucht aus

Wie sieht die Frucht aus? Die Teufelsfrucht sieht in der Realität fast so aus wie im Anime. Im Anime hatte die Frucht eine lilane Farbe, in der Netflix-Serie sieht sie eher blau mit einem lila Schimmer aus.

Das Muster ist hingegen das gleiche. Beide Früchte haben ein kringeliges Muster und einen Stiel. Die Bilder zur Frucht zeigt uns OP_Netflix_Fan auf Twitter. Die Frucht hat so einen schönen Glanz, wir können glatt verstehen, dass Ruffy sie gegessen hat:

Die Teufelsfrucht liegt in einer Kiste, an der es ein besonderes Detail gibt, das in den Anfängen des Mangas gar nicht zu sehen war. Auf der Vorderseite ist das Wappen der Marine zu sehen. Die Teufelsfrucht befand sich ursprünglich nämlich im Besitz der Marine, da sie die Frucht für zu gefährlich hielt.

Es ist schön zu sehen, dass in der Netflix-Serie auf solche Details geachtet wird. Womöglich gibt es in der Netflix-Serie weitere Details, die im Manga gar nicht so präsent waren. Dazu zählt beispielsweise ein Kampf von Zorro.

Den aktuellen Trailer zur Serie findet ihr hier:

Was bewirkt die Teufelsfrucht? Mithilfe der Teufelsfrucht kann Ruffy seinen Körper wie Gummi dehnen. Das bewirkt, dass er immun gegen Stromschläge ist und Gegner auch aus größerer Reichweite treffen kann.

Doch er kann die Kräfte nicht nur zum Angriff, sondern auch zur Verteidigung nutzen. Geschosse können ihm beispielsweise nichts anhaben. Ruffy lenkt beispielsweise öfters Kanonenkugeln oder Munition mit seinem dehnbaren Körper ab und wirft sie wieder auf den Schützen zurück.

Mithilfe von Haki kann er seine Gliedmaßen zusätzlich verstärken, um seinen Schlägen und Tritten noch mehr Wucht zu verleihen. Außerdem kann er die Gear-Stufen verwenden, durch die er noch stärker wird.

Durch die erwachte Form, Gear 5, erhält Ruffy ganz besondere Kräfte. Allerdings wollen wir aus Spoilergründen nicht genauer darauf eingehen.

Wie alle Teufelsfrucht-Nutzer kann Ruffy nicht mehr schwimmen. Außerdem ist er anfällig für Seestein. Sobald er in Kontakt damit kommt, schwinden seine Kräfte.

Die Netflix-Serie zu One Piece geht am 31. August 2023 an den Start.

Wie findet ihr das Aussehen der Frucht? Hättet ihr mal davon abgebissen?