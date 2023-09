One Piece auf Netflix: Ruffy-Darsteller zeigt schon jetzt einen Look, den wir eigentlich erst in 10 Staffeln erwarten dürfen

Der Ruffy-Darsteller zeigt, dass der Wano-Look ihm schon jetzt gut steht.

Die erste Staffel der Live-Action-Adaption von One Piece auf Netflix hat nicht nur alte und neue Fans begeistert, sondern war für den Streaming-Service auch ein voller Erfolg. Nicht umsonst ist bereits jetzt die zweite Staffel bestätigt. Die Macher*innen der Serie gehen sogar noch einen Schritt weiter und hoffen schon jetzt auf ganze 12 Staffeln.

Die würden sie auch brauchen, wenn sie die inzwischen über Tausend Folgen und Kapitel der Vorlage adaptieren wollen. Entsprechend würde es auch noch viele Jahre dauern, bis die Adaption die frisch abgeschlossene Wano Country-Arc des Mangas erreichen würde.

Ruffy-Darsteller Iñaki Godoy versüßt uns das Warten aber immerhin mit einem neuen Bild, das zeigt, dass ihm Ruffys Wano-Look schon jetzt ganz hervorragend steht.

Ruffy-Darsteller schlüpft in traditionelle japanische Gewandung und erinnert Fans an Wano-Arc

Als Teil der Promo für die neue Netflix-Serie ist Iñaki Godoy aktuell auch viel in Japan unterwegs. Hier hat der Ruffy-Darsteller sich offensichtlich dazu entschieden, Kendo einmal auszuprobieren – eine japanische Kampfsportart, die sich vom Schwertkampf der Samurai ableitet, nur dass hier mit einem Bambusschwert gekämpft wird.

Dabei schlüpft der Darsteller natürlich auch in die entsprechende Ausrüstung, die neben Schutzkleidung auch traditionelle japanische Kleidungsstücke wie den Hakama umfasst. Das Ganze erinnert dann durchaus an eine Samurai-Rüstung, in der auch Ruffy während der Wano-Arc zu sehen ist:

Der Look ist zwar nicht komplett identisch, aber so oder so ähnlich könnten wir uns Iñaki Godoy dann auch in zehn oder elf Staffeln vorstellen, wenn die One Piece-Adaption denn wirklich so lange laufen sollte.

Davon ab ist Ruffy im Anime natürlich auch nicht die ganze Zeit in Samurai-Rüstung unterwegs, sondern setzt abseits solcher Promobilder eher auf leichtere japanische Kleidung in Form eines Yukata.

Wie geht es mit One Piece auf Netflix weiter?

Aktuell ist die zweite Staffel der Live-Action-Adaption zwar bereits bestätigt, für einen Releasetermin müssen wir uns aber wohl noch eine Weile gedulden. Zumindest wissen Fans der Vorlage bereits grob, wie es inhaltlich weitergehen dürfte, wenn sich die Netflix-Serie weiterhin nah an der Vorlage hält.

Demnach dürfte die Strohhutpiraten-Bande in der zweiten Staffel mit Chopper das neueste Mitglied der Bande treffen, bevor es nach einem kurzen Zwischenstopp mit der Alabasta-Arc weitergeht.

Wie findet ihr den Look? Seid ihr bereit, 11 weitere Staffeln darauf zu warten?