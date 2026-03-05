Netflix' One Piece: Neues Bild zur Season 2 bestätigt, dass ein Strohhut in der Serie viel früher auftritt, als im Anime und Manga

Der Strohut-Pirat kommt also doch etwas früher vor als gedacht! (© Eiichiro Oda / Netflix)

One Piece Season 2 auf Netflix steht unmittelbar vor der Tür! Um uns die Wartezeit zu versüßen, versorgt uns Netflix bereits fleißig mit Promobildern und Teasern. Eines davon zeigt ein zukünftiges Mitglied der Strohhutbande, das laut der Anime- und Manga-Vorlage eigentlich noch gar nicht in der zweiten Season auftauchen dürfte.

Der musikalische Pirat aus Knochen taucht schon in Season 2 auf

Zuvor hatten wir in einem unserer vorherigen Artikel bereits über das Debüt von Brook, dem untoten Mitglied und Musiker der Strohhut-Piraten, in der zweiten Season der Live-Action-Serie stark spekuliert. Immerhin hatte sich Netflix für einen Schauspieler für Brook entschieden: Martial T. Batchamen.

Mit dem veröffentlichten neuen Promobild, worauf ganz deutlich ein knochiger Pirat auf einem Schiff zu sehen ist, ist die Katze – oder besser gesagt: das Skelett – aus dem Sack. Das Bild könnt ihr hier sehen:

Brook wird also in der zweiten Staffel der Netflix-Live-Action-Serie von One Piece schon seinen ersten Auftritt haben – ganz anders als in der Originalvorlage, in der er erst viele Arcs später im Thriller Bark-Arc sein Debüt hinlegt.

Dafür gibt es natürlich eine ganz einfache Erklärung: Es handelt sich hier nicht um einen "offiziellen" Auftritt des Knochen-Piraten und Musikers, sondern um einen "indirekten". Da Brook in der Originalvorlage erst im Thriller Bark-Arc erscheint, müsste sich sein Auftritt in der zweiten Season von Netflix’ One Piece um eine Rückblende handeln.

Brook macht sein Debüt in einer Rückblende oder kleinen Teaser

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu Brooks Erscheinung und Hintergrundgeschichte.

Es ist bereits bekannt, dass die Strohhüte auf ihrer Reise in der zweiten Season auf den Riesenwal Laboon treffen werden. Dort erfahren Ruffy und seine Crew die herzzerreißende Geschichte hinter dem Wal, der seit über 50 Jahren sehnsüchtig auf die Rückkehr einer ganz bestimmten Truppe wartet: die Rumbar-Piraten – die Bande, zu der auch Brook einst gehörte.

Dabei würden Fans womöglich den Piraten nur für einige kurze Szenen in Form von Rückblenden zu Gesicht bekommen – es sei denn, Netflix hat den Handlungsablauf komplett umgeschrieben.

Es liegt aber auch die Vermutung nahe, dass Fans einen kleinen Teaser auf Brooks aktuelle, einsame Lage nach so vielen Jahren erhaschen können und weshalb er das Aussehen eines Skelettes hat, bevor das Abenteuer der Strohhüte nach dem Treffen mit Laboon weitergeht.

So oder so: Fans bekommen zum ersten Mal eines der zukünftigen Mitglieder der Strohhut-Piraten schon viel früher zu Gesicht als erwartet.

Was sind eure Theorien zu Brooks knochiger Gestalt und auf welchen Charakter freut ihr euch in der zweiten Staffel am meisten?