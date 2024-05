One Piece: Eiichiro Oda zeichnete Tattoo für Schauspieler der Netflix-Serie - So sieht das persönliche Tattoo aus

Einer aus der Strohhutbande hat ein Tattoo, das von Oda höchstpersönlich gezeichnet wurde.

Der Cast der Netflix-Serie von One Piece ist genau die richtige Besetzung. Jeder der Schauspielenden hat alles gegeben, um perfekt für die Rolle vorbereitet zu sein. Emily Rudd hat beispielsweise schon drei Jahre vor dem Casting begonnen, Stuntszenen für ihre Rolle als Nami zu üben. Taz Skylar erlangte sogar den schwarzen Gürtel und machte einen Kochkurs, um wie Sanji zu sein.

Einer der Schauspielenden hat sich einen großen Traum erfüllt und sich ein Tattoo stechen lassen, das von Eiichiro Oda höchstpersönlich designt wurde. Während einer Tournee zeigt er, wie das Tattoo aussieht und was für eine Bedeutung es hat.

One Piece-Schauspieler lässt sich Tattoo von Oda designen

Um wen geht es? Der Schauspieler, der sich das Tattoo stechen ließ, ist Taz Skylar, der Darsteller von Sanji. In einem Interview mit Serieously muss er Fragen zu der Person beantworten, die auf einem Glücksrad auserkoren wird.

Bei Eiichiro Oda erzählt er die Geschichte, dass die Darstellenden nach Japan flogen, um ihn zu besuchen. Skylar wollte schon immer mal ein Tattoo von One Piece haben, aber er wusste nie, was. Deshalb ergriff er die Chance, Oda nach einem möglichen Design zu fragen.

Wie sieht das Tattoo aus? Das Tattoo, das Skylar über seinem Knöchel hat, zeigt einen Schatten von Ruffy. Der Charakter ist an seinem Strohhut und dem langen Gummiarm zu erkennen. An seinem Körper befinden sich mehrere Flammen.

Das Tattoo seht ihr im folgenden Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was hat es für eine Bedeutung? Jeder Teil des Körpers sieht aus wie ein Buchstabe. Zusammen ergeben die Buchstaben das Wort „One Piece“. Somit sieht das Tattoo nicht nur schick aus, es hat auch noch eine Bedeutung.

Anschließend ließ sich Skylar auch noch seinen schwarzen Gütel von Oda signieren. Er hat nur lobende Worte für den Mangaka übrig und findet, dass er ein sympathischer Mann sei.

So geht es mit der Netflix-Serie von One Piece weiter

Wann sehen wir Taz Skylar erneut als Sanji? Da die 1. Staffel der Live-Action-Serie so erfolgreich war, folgt demnächst die 2. Staffel. Im Juni soll es endlich mit den Dreharbeiten losgehen, einige der neuen Charaktere sind ebenfalls schon bekannt.

Wir rechnen damit, dass Staffel 2 in 2025 an den Start gehen wird. Das offizielle Datum wird erst in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Da die Serie eine Netflix-Produktion ist, wird auch die kommende Staffel bei Netflix im Streaming-Angebot sein.

Habt ihr One Piece-Tattoos oder Ideen für ein solches Tattoo?