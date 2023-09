Krummes Schwert: One Piece-Fan zeigt lustigsten Fehler der Netflix-Serie und 'behebt' ihn selbst

Der Piratenjäger kämpft mit einem krummen Schwert.

Die Netflix-Serie zu One Piece beinhaltet viele liebevolle Easter Eggs, über die sich Fans ganz besonders freuen. Eines der Easter Eggs ist beispielsweise Pandaman, der ein Running Gag in der Anime- und Manga-Reihe ist.

Doch genauso gibt es unerwünschte Fehler, die Zuschauer nun nach und nach entdecken. Ein aufmerksamer Zuschauer hat etwas entdeckt, was die Macher der Serie so vermutlich nicht gewollt haben. Doch er fasst sich ein Herz und bearbeitet den Fehler so, dass er problemlos in der Serie gezeigt werden könnte.

One Piece auf Netflix: Dieser Fehler ist dem Produktionsteam passiert

Was für ein Fehler ist das? Der Fehler taucht beim Kampf von Zorro und Kapitän Morgan auf. Der Marinesoldat schwingt seinen Beilarm durch die Gegend, worauf Schwertkämpfer Zorro eine Ausweichrolle machen muss.

Doch dabei biegt sich eines seiner Schwerter, das noch in der Hülle steckt, unnatürlich am Boden. Die Szene könnt ihr unter anderem in dem Video des YouTubers sehen, das allerdings nur in chinesischer Sprache vorliegt:

In der Netflix-Serie werden keine echten Schwerter, sondern nur Requisiten verwendet. In einigen Szenen muss Zorro-Schauspieler Mackenyu Arata Nachbildungen aus Pappe tragen. Deshalb ist in der Szene zu sehen, wie das Schwert unter seinem Gewicht nachgibt.

Doch der YouTuber fackelte nicht lange und behob das Problem mit einigen VFX-Bearbeitungen. Das Endergebnis könnt ihr in seinem Video bei 4:08 Minuten sehen.

Wie bei jeder anderen Verfilmung auch kann es immer mal wieder vorkommen, dass dem Produktionsteam etwas entgeht. Sollte es in Zukunft eine zweite Staffel zur Live-Action-Adaption von One Piece geben, wird vermutlich auch diese nicht ganz fehlerfrei bleiben.

Wie steht es denn um Staffel 2? Bislang gab es immer noch nicht die Bestätigung, dass eine zweite Staffel folgen wird. Trotz des großen Erfolgs der Serie lassen sich die Verantwortlichen mit der Bekanntgabe ihrer Entscheidung Zeit.

Sollte es eine Fortsetzung geben, können Fans damit rechnen, dass Staffel 2 in rund 18 Monaten fertig sei. Demnach würde die Staffel voraussichtlich 2025 an den Start gehen.

Sind euch noch andere Fehler aufgefallen, die in der One Piece-Serie aufkreuzen?