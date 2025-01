One Piece: Offizieller Kanal veröffentlicht überraschend komplett neue Spezial-Folge, in der ein interessantes Nika-Detail steckt

One Piece spielt gerne mal auf die Verbindung von Ruffy und Nika an, so auch in der neuesten Folge.

Fans des One Piece-Animes müssen sich aktuell in Geduld üben. Während die Mangavorlage weiterhin regelmäßig erscheint, legt die Anime-Umsetzung aktuell eine Pause ein. Erst ab dem 6. April 2025 soll es mit neuen Folgen und der Fortsetzung der Egghead-Arc weitergehen.

Das heißt zum Glück aber nicht, dass wir komplett auf dem Trockenen sitzen. Der offizielle YouTube-Kanal von One Piece hat nämlich vor Kurzem eine eigens produzierte Episode hochgeladen, die uns nicht nur eine komplett neue Story, sondern auch ein interessantes Detail spendiert.

Neue One Piece-Folge erinnert verdächtig an Nika

Bei der Spezial-Episode auf YouTube bekommen wir zwar keine komplette 20-minütige Folge, in den rund 5 Minuten Laufzeit passiert aber trotzdem einiges. Hier könnt ihr euch die ziemlich schick animierte Episode direkt anschauen:

Leider gibt es keine deutsche oder englische Sprachausgabe und auch die Untertitel sind nur auf japanisch verfügbar, aber die grobe Handlung sollte trotzdem ganz gut verständlich sein:

Nach den Ereignissen in Wano Country sind Ruffy und Law auf einer Insel gestrandet und werden von einem riesigen Seeungeheuer angegriffen, dem scheinbar ein Schwert im Rachen feststeckt. Ruffy hilft da natürlich auf seine Art aus – und zwar mit seinen Fäusten.

Die Episode ist quasi eine nette kleine Kurzgeschichte, die sich problemlos in den Kanon von One Piece einfügt. Fans dürfte aber vor allem eine kurze Szene ganz am Anfang der Folge besonders aufgefallen sein.

Hier greift Ruffy nämlich seinen Strohhut aus der Luft und springt dabei hoch – ein Moment, der eindeutig an die berühmte Pose von Sonnengott Nika erinnert:

Dass Ruffy irgendeine Verbindung zu Nika hat, ist natürlich nicht neu. Schon in der Egghead-Arc wurde seine Gear 5-Verwandlung von Boogey und Woogey als Nika bezeichnet. Trotzdem ist noch ziemlich wenig über den sagenumwobenen Sonnengott bekannt.

Die aktuell im Manga laufende Elban-Arc könnte uns aber endlich mehr Aufschluss darüber geben, wer genau Nika eigentlich war. Immerhin haben die Riesenkrieger auf der Insel eine besondere Verbindung zu dem legendären Sonnengott. Dann lernen wir vielleicht auch endlich, wie genau Ruffy, Joyboy und Nika miteinander in Verbindung stehen.

