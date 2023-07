Neuer One Piece-Trailer zur Netflix-Serie zeigt Gol D. Roger, Shanks und weitere beliebte Charaktere

Am 31. August setzt Ruffy auf Netflix die Segel.

Ruffy und seine Strohhutpiraten erobern bald als Live-Action-Serie Netflix. Einen ersten Trailer zu der One Piece-Serie gab es bereits vor einigen Wochen zu sehen, anlässlich des One Piece Day legte der Streaming-Anbieter aber nach. Der neue Trailer vermittelt uns einen besseren Einblick in die Story und stellt auch einige weitere Charaktere endlich vor.

Neuer Trailer zeigt mehr One Piece-Fieslinge

Während des Livestream-Events zum One Piece Day 2023 wurden viele Ankündigungen zu One Piece gemacht. Es gab beispielsweise einen Teaser zu Ruffys Gear 5-Form im Anime. Ein Highlight war aber sicher auch der neue Trailer zur kommenden Netflix-Serie, die nicht animiert ist, sondern mit Schauspieler*innen umgesetzt wurde.

Im Vergleich zum ersten Trailer bekommen wir hier in den über drei Minuten viel mehr von den Strohhutpiraten, dem Schiff und Ruffys Widersachern zu sehen. Aber auch andere berühmte Charaktere wie Shanks und den Piratenkönig Gol D. Roger, der einst den legendären Schatz One Piece versteckt hat, sind dabei:

One Piece: Zweiter Netflix-Trailer zeigt uns mehr Story und Charaktere der Live-Action-Serie

Aber nicht alle Charaktere werden im Trailer so eindeutig präsentiert. Vielleicht habt ihr zwischendurch auch schon die Gesichter von Captain Foxy oder dem angeberischen Piraten Bellamy auf Steckbriefen entdeckt? Falls nicht, schaut nochmal genauer rein.

One Piecer-Schöpfer Oda schwärmt von der Netflix-Serie

Mangaka und One Piece-Schöpfer Eiichirō Oda veröffentlichte zudem einen Brief, in dem er auf die neue Serie eingeht. Als ausführender Produzent hat er natürlich viele gute Worte für die Macher und Schauspieler*innen übrig:

Die Produzent*innen und die Crew sind nicht nur Profis, wenn es um Realverfilmungen geht, sondern offen gesagt auch echte Superfans von One Piece.

Die englische Version des Briefes hat Netflix auf Twitter geteilt:

Allerdings hat Oda auch viel von ihnen abverlangt. Wie er in seinem Brief betont, wurden ”bei dieser Serie keine Kompromisse eingegangen”. Wenn ihm etwas nicht passte, mussten die Darsteller*innen nochmal ran.

Die Live-Action-Adaption von One Piece startet am 31. August 2023 auf Netflix. Sieben Jahre lang hat die Produktion der acht Folgen gedauert.

Wie gefällt euch der neue Trailer? Was sagt ihr zu den Charakteren?