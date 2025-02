One Piece teast eine neue Haki-Fähigkeit an, die nur die stärksten Figuren in der Serie besitzen

Könnte Zorro zukünftig ebenfalls diese Form des Hakis beherrschen? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Eiichiro Oda hat One Piece-Fans seit Beginn der Elban-Arc kaum Zeit zum Durchatmen gegeben. Der Mangaka enthüllt eine neue Zusatzinformation zur Piraten-Welt nach der anderen und sorgt währenddessen mit unglaublichen Wendepunkten und neuen Charakteren für Spannung in der Community.

Die neuesten Kapitel im Manga liefern Fans der Serie nicht nur noch nie zuvor enthüllte Informationen zu bekannten Charakteren, sondern teasen laut einer Fantheorie auch eine mächtige Form des Königshakis, die dem Anschein nur die stärksten Figuren der Serie besitzen!

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden aktuelle Ereignisse aus dem One Piece Manga aufgegriffen. Dazu gehören große Wendepunkte und Spekulationen zu bestimmten Szenen in der Elban-Arc. Solltet ihr also bisher nur den Anime gesehen haben und im Manga noch nicht auf dem neuesten Stand sein, werden euch wichtige Inhalte vorweggenommen.

Das “Observationskiller”-Haki

Laut der Theorie des One Piece Fans und X-Users @DawnStussy gibt es eine erweiterte und stärkere Form des Königshakis, die den Namen “Observationskiller-Haki” trägt. Diese Variante des Königshakis soll es dem Anwender ermöglichen, seine gesamte Präsenz zu verbergen und den Gegner daran hindern, das Observationshaki im Kampf erfolgreich einzusetzen.

Die neue Form des Königshaki kam zwar schon mal vor, allerdings nicht in der Kanon-Geschichte, sondern im speziellen Manga-Band “RED”, der kostenlos zum namensgebenden Film verteilt wurde. In diesem Band, auch bekannt als 4.000.000.000 oder 4 Milliarden, wurde die mächtige Form des Hakis im japanischen Original-Text enthüllt und als Fähigkeit des Rohaar-Piraten Shanks aufgelistet. Shanks soll dadurch in der Lage sein, seine Präsenz dadurch zu kontrollieren und somit können auch seine Gegner nicht spüren, wo er sich aufhält.

Da der Manga und die Geschichte des One Piece-Films “RED” jedoch als Filler und nicht als Kanon-Teil der eigentlichen Geschichte von One Piece gilt, hatten Fans nicht weiter auf dem Schirm – bis jetzt!

Die Hinweise auf eine kommende Enthüllung des offiziellen “Observationskiller”-Haki

Aber wie kommt der Fan jetzt eigentlich darauf, dass der Haki auch bald in der Kanon-Story landen dürfte? Im Elban-Arc gab es einige Momente, die die Fans der Serie von den Sitzen gerissen haben, wie zum Beispiel die Einführung des verfluchten Prinzen Loki und Shamrock, der Zwillingsbruder von Shanks und der Kommandant der göttlichen Ritter.

Eiichiro Oda scheint mit Shamrock aber nicht nur die langjährige Zwillingsbruder-Theorie zu bestätigen, sondern auch einen kleinen Hinweis auf das damalige Observationskiller-Haki aus dem Manga-Band: 4 Milliarden hinterlassen zu haben.

In Kapitel 1138 greift Shamrock den gefesselten Loki mit seinem Cerberus-Schwert an und wird dabei von seiner Begleiterin Gunko gewarnt, er solle doch seine Präsenz “auslöschen”. Ein Hinweis darauf, dass manche Haki-Anwender ihre Ausstrahlung und Präsenz durch eine Form des Königshakis nach Belieben vollständig verbergen können. Da Shamrock als Zwillingsbruder von Shanks bestätigt wurde, ist davon auszugehen, dass auch dieser in der Lage ist, das Observationskiller-Haki anzuwenden.

Dieses Überlappung ist Fans wie DawnStussy und anderen Leser*innen nicht entgangen. Die bestehende Vermutung, dass Shanks ein so starkes Haki besitzt, stand bereits seit dem Release des One Piece-Films “RED” und dem dazugehörigen Manga-Band im Raum. Mit dem Auftritt seines Zwillingsbruders in der Elban-Arc und Gunkos Anmerkung wird die Spekulation in der Community über die Existenz des Observationskiller-Hakis nur weiter gestärkt.

Scopper Gaban könnte genau wie Silvers Rayleigh und Shank ebenfalls die erweiterte Form des Königshakis besitzen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Im neuesten Kapitel 1139 trifft Ruffy auf den berüchtigten Roger-Piraten und die “linke” Hand von Gol D. Roger selbst: Scopper Gaban. Obwohl er sich als B-San vorstellt, ist seine wahre Identität kein Geheimnis. Da er von den Riesen auf Elban als einer der Stärksten in Rogers-Crew bezeichnet wird, der an der Seite von Silvers Rayleigh mit Gol D. Roger mithalten konnte, gibt es keine Zweifel an seiner Macht.

Jemand mit so einer hohen Kampfkraft hätte Ruffy bei der Ankunft auf Elban spüren sollen, aber der Strohhut-Pirat hatte nur Loki zu Beginn wahrgenommen. Es besteht also die Vermutung, dass auch Scopper Gaban in der Lage ist, das Observationskiller-Haki anzuwenden und seine Präsenz bisher auf der Insel verschleiert hat.

Ein weiteres Indiz für diese Theorie ist laut einem anderen Fan unter dem Beitrag von DawnStussy Silvers Rayleigh. Er war ebenfalls in der Lage seine Präsenz in der Vergangenheit zu verschleiern, was dazu geführt hat, dass Ruffy ihn anfang nicht wahrgenommen hat. DawnStussy stellt die Theorie auf, dass auch Silvers Rayleigh, die rechte Hand des Piratenkönigs Gol D. Roger, diese Form des Hakis beherrscht und somit Scopper Gaban als die “linke" Hand des Piratenkönigs ebenfalls im Besitz des Observationskiller-Haki sein muss. Scopper Gaban wird wahrscheinlich Ruffy genau wie Silvers Rayleigh trainieren und ihm diese mächtige Form des Königshakis zeigen oder sogar beibringen.

Aber was haltet ihr von diesem “Observationskiller-Haki” und welche anderen Haki-Formen werden eurer Meinung nach noch gezeigt werden?